La mairesse de Montréal, Valérie Plante, demande aux fans du Canadien d’encourager leur club avec enthousiasme, mais de se comporter de façon responsable, quelle que soit l’issue du match de lundi soir.

Isabelle Ducas La Presse

« Je demande à la population de se responsabiliser, pour qu’il n’y ait pas de casse. On est fiers, on est contents, on vient de sortir d’une pandémie et les Canadiens sont rendus en finale. Je pense qu’on veut aussi être fiers de nous autres le lendemain, parce que ça se sera bien passé », a lancé la mairesse, en marge d’une conférence de presse, lundi à Verdun.

Elle assure que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est fin prêt pour s’assurer qu’il n’y ait pas de débordements.

Les forces policières sont prêtes à intervenir en cas de besoin. On veut que ce soit festif, on ne veut pas de vitrines fracassées, pour ne pas rendre la situation encore plus difficile pour nos commerçants. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Elle a invité les Montréalais à s’inscrire, gratuitement, pour aller regarder le match du Canadien contre le Lightning de Tampa Bay sur écran géant, à l’extérieur, au quartier des spectacles ou sur l’esplanade du Stade olympique.