(Montréal) Une trentaine de personnes ont bravé samedi matin les températures fraîches en sautant dans l’eau du fleuve Saint-Laurent afin de réclamer « un accès public et sécuritaire » à la baignade dans le bassin Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal.

La Presse Canadienne

L’évènement, qualifié de « Grand Splash », était organisé pour la 15e année par la Fondation Rivières. L’organisme écologiste soutient que l’eau du bassin Jacques-Cartier est « pratiquement toujours propre et l’accès sécuritaire ». Il s’explique mal pourquoi la Société du Vieux-Port refuse bec est ongles d’y autoriser la baignade.

« Combien d’années faudra-t-il aux autorités du Vieux-Port de Montréal pour imiter leurs homologues de Québec ? », a écrit la Fondation Rivières dans un communiqué pour annoncer l’évènement, faisant référence à la décision des derniers jours du Port de Québec de déployer un bain portuaire dans le bassin Louise dès l’été prochain.

Selon les plus récentes données publiées sur la carte interactive de suivi de la qualité bactériologique des cours d’eau publiée sur le site de la Ville de Montréal, la qualité de l’eau est considérée « bonne » à la marina du Vieux-Port, voire « excellente » non loin de là à la Plage de l’Horloge.

Interviewé par La Presse Canadienne, la Société du Vieux-Port de Montréal refuse d’admettre que l’eau au bassin Jacques-Cartier est propre à la baignade et dit même l’ignorer. L’organisation réfère les questions sur la qualité de l’eau au Port de Montréal.

La société de la Couronne accepterait-elle d’aménager un bassin de baignade à cet endroit ? L’endroit est « dédié à la navigation », a répondu Nathalie Carrière, la directrice du marketing et des relations d’affaires. Des concessionnaires y sont installés, dont le Bateau-Mouche et Le Petit Navire, les navettes fluviales de l’est et de Longueuil l’utilisent et il a aussi le Port d’escale, a-t-elle noté.

La Société du Vieux-Port de Montréal se dit « ouverte » à l’aménagement d’un bain portuaire sur ses terrains et dit collaborer avec la Ville de Montréal sur « l’alternative » du Quai de l’Horloge, une option maintes fois écartée étant donné les enjeux de sécurité, notamment la force du courant et les risques liés à la navigation maritime.