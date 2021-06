La Ville de Montréal tente toujours de trouver une façon d’organiser une diffusion extérieure des matchs du Canadien de Montréal et la mairesse, Valérie Plante, mise sur le match de vendredi.

Isabelle Ducas La Presse

« Mercredi, c’est ce que j’aimerais, mais on travaille surtout pour un scénario pour quand les Canadiens seront chez nous, ce vendredi », a indiqué Mme Plante, lors d’un point de presse mardi.

Elle a souligné être en discussion avec les responsables de la santé publique pour savoir si une telle diffusion publique de la finale de la Coupe Stanley sera possible.

« Il y a beaucoup de choses qui bougent. On doit attendre de savoir. On semble dire que la Santé publique donnera son accord concernant un nombre de spectateurs plus important au Centre Bell. Donc, si la Santé publique le décide, on s’en réjouira, on veut voir des gens dans les gradins, a-t-elle poursuivi. Mais je rappelle que ce n’est pas tout le monde qui a les moyens de se payer 500 $ et plus. C’est pour ça que je veux qu’on travaille fort pour amener le hockey sur la place publique. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Valérie Plante

Depuis que des spectateurs ont pu être accueillis à l’intérieur du Centre Bell, lors du sixième match de la série du premier tour contre les Maple Leafs de Toronto, une foule s’agglutine aussi à l’extérieur de l’enceinte, pour tenter de voir la partie sur un écran géant à travers la vitrine du restaurant La Cage.

Les partisans qui célèbrent les exploits de la Sainte-Flanelle se trouvent ainsi collés les uns sur les autres en contravention avec la consigne de distanciation physique. Un constat d’autant plus inquiétant que bon nombre d’entre eux ne portent pas de masque.