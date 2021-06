(Montréal) Lorsque le Canadien de Montréal entamera la ronde finale des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, la semaine prochaine, la police sera prête à gérer les grandes foules qui devraient se rassembler au centre-ville, a déclaré vendredi un haut responsable.

Sidhartha Banerjee La Presse Canadienne

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à 15 arrestations après la victoire des Canadiens contre les Golden Knights de Vegas, jeudi. L’équipe montréalaise accède à la finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993 — les jeunes de 30 ans et moins n’ont jamais vécu cette effervescence.

« Nous sommes satisfaits de la tournure des évènements jeudi soir, nous remercions les Montréalais d’avoir pu se réjouir en toute tranquillité, en se respectant les uns les autres et en respectant la propriété », a déclaré l’inspecteur David Shane, en « entrevue d’après-match », vendredi. « Évidemment, quelques individus ou quelques groupes d’individus en ont décidé autrement et ont décidé de passer à un autre niveau, mais heureusement, nos policiers ont été très professionnels, très patients. »

La police a déclaré que 15 personnes avaient été arrêtées pour agression, agression armée ou entrave — tous des crimes contre des policiers. Huit véhicules de police ont été vandalisés et au moins un a été renversé.

Vers 21 h, jeudi, la police a commencé à empêcher les gens d’entrer dans le secteur autour du Centre Bell. Finalement, des fans exubérants ont commencé à sauter sur les autopatrouilles, qui étaient positionnées stratégiquement pour bloquer la circulation et assurer la sécurité des fêtards, a expliqué M. Shane. Vers 23 h 15, lorsque des policiers ont été agressés, le SPVM a commencé à tirer des gaz lacrymogènes pour disperser l’imposante foule entourant le Centre Bell. Deux policiers ont été légèrement blessés.

L’atmosphère bruyante à l’extérieur de l’amphithéâtre a conduit les autorités à empêcher temporairement les 3500 spectateurs qui avaient pu assister au match de quitter le Centre Bell tout de suite après. Une trentaine de minutes après la fin de la partie, les policiers du SPVM avaient réussi à évacuer les alentours du Centre Bell, et les spectateurs ont pu quitter l’amphithéâtre un peu avant minuit.

Selon M. Shane, la police avait un plan pour contrôler la foule. « Lorsque les choses ont commencé à déborder, nous avons pu réagir rapidement et finalement reprendre le contrôle du centre-ville quelques heures plus tard », a-t-il déclaré. Et le SPVM se prépare pour les finales de la semaine prochaine — mais l’inspecteur Shane est resté discret sur les détails opérationnels. « Nous analysons la situation et préparons les prochains matchs », a-t-il déclaré.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a remercié vendredi les partisans d’avoir célébré la plupart du temps de façon pacifique. Elle a évoqué l’idée de diffuser les matchs dans un grand espace à l’extérieur, ajoutant que la Ville est en discussion avec la santé publique et l’organisation du Canadien sur la façon de le faire en toute sécurité.

« Ce que j’aimerais, c’est de créer des moyens où les Montréalais peuvent se rassembler, de manière sécuritaire — et se réunir à l’extérieur est l’un des moyens les plus sûrs », a-t-elle déclaré aux journalistes, ajoutant qu’elle aimerait aussi voir les mesures sanitaires assouplies pour permettre plus de spectateurs dans le Centre Bell lors des finales de la coupe Stanley.

La police a déclaré avoir remis 60 contraventions après le match de jeudi, pour diverses infractions municipales, infractions au Code de la sécurité routière et utilisation inappropriée de feux d’artifice.