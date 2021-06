Des porcelets laissés à l’abandon dans un camion ont causé tout un émoi, samedi dans le quartier La Petite-Patrie. La police de Montréal a été appelée sur les lieux par des citoyens préoccupés, et les animaux ont finalement été pris en charge par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA).

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est vers 11 h 40 qu’un appel a d’abord été logé au 911, peu après que des passants aient aperçu « un cochon dans la rue ». C’est que deux des huit porcelets avaient réussi à s’échapper du camion.

« Tout ça a commencé quand une dame qui marchait a entendu un bruit de cochon. Rapidement, on est devenu plusieurs à l’entendre, puis à l’apercevoir et à essayer de l’attraper, pour le protéger. En tentant de le récupérer, un homme qui était là est tombé sur un gros camion stationné plus loin. On y a découvert les cochons », a raconté Martine, une résidante du quartier qui préfère taire son nom.

La scène s’est déroulée en avant-midi, sur un terrain de la rue des Carrières, entre les rues de Lanaudière et Chambord, non loin du parc du Père-Marquette. À l’origine, certains citoyens ont cru que les porcelets étaient morts ou « à l’agonie », mais selon les autorités, leur état demeure stable pour le moment.

Les animaux ont été retrouvés dans la boîte du camion de type « camionnette », et donc très exposés à la chaleur du soleil frappant le véhicule.

Selon la résidante, « il est fréquent que des gens viennent déposer des déchets sur ce terrain ». « Selon ce qu’on comprend, c’est un endroit que le propriétaire ne peut pas vendre, mais qui est souvent utilisé comme pour du dumping », soutient-elle aussi.

Au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la porte-parole Caroline Chèvrefils confirme que des patrouilleurs sont intervenus pour récupérer les porcelets. Au passage de La Presse, deux agentes s’affairaient à extirper les petits cochons du camion pour les transférer dans leur véhicule de fonction.

« Ils ont tous été envoyés à la SPCA, qui va prendre le dossier en charge pour la suite des choses. On va aussi localiser le propriétaire des lieux pour l’aviser et tenter de comprendre ce qui s’est passé », a précisé Mme Chèvrefils, en remerciant au passage les citoyens pour leur proactivité.