Deux nouveaux sites seront transformés en refuges pour les personnes itinérantes à Montréal, au début juillet, dans la foulée de la fermeture annoncée de l’hôtel Place Dupuis au centre-ville, qui inquiète grandement certains organismes communautaires.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

L’Hôtel-Dieu de Montréal, rue Saint-Urbain, ainsi que l’Auberge Versailles, rue Sherbrooke Est, deviendront notamment des refuges temporaires pour les personnes itinérantes, a pu confirmer La Presse vendredi auprès de sources sûres. L’information a d’abord été révélée par TVA Nouvelles.

À ce sujet, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, doit annoncer en début d’après-midi l’ensemble des détails et la façon dont fonctionneront ces nouveaux refuges au quotidien. À terme, on vise à offrir au moins 200 places dans chacun des deux nouveaux sites.

Cette annonce survient alors que l’hôtel Place Dupuis, qui a été transformé en refuge temporaire en octobre pour aider la population vulnérable du Village à traverser l’hiver, fermera ses portes le 30 juin prochain. L’endroit accueille chaque nuit jusqu’à 250 personnes en situation d’itinérance.

Plus tôt cette semaine, la Ville de Montréal avait confirmé cette fermeture, précisant que le contrat passé avec les propriétaires de l’hôtel venait à échéance à la fin du mois. La porte-parole de l’administration, Mélanie Gagné, a toutefois tenu à indiquer qu’il n’y aurait « pas d’interruption de services » le 1er juillet, en rappelant que la mise en place d’un nouveau lieu d’hébergement temporaire, assez grand pour accueillir tous les occupants du refuge actuel, devrait être annoncée prochainement.

Joint par La Presse vendredi, le président de Mission Bon Accueil, Sam Watts, dont l’organisme chapeautait le refuge de Place Dupuis, n’avait que de bons mots pour l’ouverture des nouveaux refuges.

« On était partie prenante des discussions et je peux vous dire que c’est une décision qui nous plaît. J’ai souvent dit qu’on doit arrêter l’approche de charité en itinérance, et prendre une position de santé urbaine. Là, d’être affilié et lié à un réseau de santé, c’est quelque chose qui va nous servir de façon intéressante pour le futur », soutient-il, en faisant référence à l’Hôtel-Dieu et au CHUM.

M. Watts plaide que l’essentiel est « d’utiliser les refuges comme un tremplin vers la sortie de l’itinérance ». « Bien souvent, les personnes itinérantes n’ont pas besoin d’un hôtel, d’un hôpital ou d’un refuge d’urgence, mais bien d’un logement permanent avec un soutien psychosocial. Et de ce côté, on est très satisfaits de ce qu’on entend. Ça va bien servir la population vulnérable dans le secteur », conclut-il.