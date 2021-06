Le candidat à la mairie Denis Coderre a promis mercredi d’interdire toute consommation d’alcool dans les parcs de Montréal après 20 h s’il est élu en novembre prochain.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Isabelle Ducas

La Presse

Les évènements violents et les parcs laissés souillés dans les derniers jours l’ont convaincu qu’il fallait serrer la vis, a-t-il indiqué en conférence de presse.

« On devrait arrêter de prendre la boisson après 20 h, a-t-il dit. On doit assurer la quiétude de la population. Donc oui, le maire Coderre ferait en sorte qu’après 20 h, il n’y en aurait pas, de boisson. »

Denis Coderre s’est dit inspiré par le maire de Québec, Régis Labeaume, qui a resserré sa propre réglementation après des débordements survenus dans la foulée du déconfinement.

Le candidat à la mairie de Montréal a ajouté que « parfois, il faut protéger les gens d’eux-mêmes ».

Actuellement, la réglementation montréalaise autorise la consommation d’alcool dans les parcs si celle-ci est accompagnée d’un repas, pendant les heures d’ouverture des parcs, soit de 7 h à 23 h.

« Rétrograde » et « déconnecté »

La mairesse Valérie Plante n’a pas l’intention de durcir les règles à ce sujet.

Elle a plutôt qualifié la proposition de son adversaire politique de « rétrograde », « paternaliste » et « déconnectée de la réalité ».

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante

Selon elle, interdire l’alcool à compter de 20 h serait l’équivalent de l’imposition d’un couvre-feu de façon permanente.

« Une telle proposition vient pénaliser surtout les familles et les jeunes », a fait valoir Mme Plante, en marge d’une conférence de presse. « Quand on sait que 60 % des Montréalais n’ont pas de cour, on leur dit : “Les parcs, ce n’est plus pour vous. Allez vous entasser dans une maison, dans un sous-sol”, alors qu’on sait que c’est beaucoup plus sécuritaire d’être à l’extérieur. »

La mairesse a souligné que la gestion des parcs relevait des arrondissements, et que les élus du parti de Denis Coderre, Ensemble Montréal, qui détiennent les arrondissements de Montréal-Nord, Saint-Laurent et Pierrefonds-Roxboro, pourraient très bien décider d’imposer une telle règle dans leurs parcs.