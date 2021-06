Les ingénieurs de la Ville de Montréal sont en grève générale illimitée depuis ce matin pour tenter de faire débloquer des négociations qui durent depuis plus de trois ans.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Ces employés sont sans convention collective depuis 2018.

« Ça achoppe présentement. On est au point neutre dans les négociations », a dit la présidente du syndicat, Marie-Eve Dufour.

Mme Dufour et environ 300 de ses collègues manifestaient mercredi avant-midi devant l’hôtel de ville de Montréal.

« On a une mobilisation assez impressionnante », a dit Mme Dufour. « Les gens croient à notre cause. »

Le syndicat demande la création de nouveaux postes et de nouvelles échelles salariales pour mieux reconnaitre l’expertise que certains membres ont développé au cours de leur carrière, a expliqué la leader syndicale.

Des militants ont symboliquement déchiré une copie du rapport de la commission Charbonneau parce qu’ils estiment que ses recommandations sur la préservation de l’expertise au sein des villes ne sont pas respectées.