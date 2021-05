Québec espère rouvrir la circulation à une voie dans chaque direction sur le pont de l’Île-aux-Tourtes dans une semaine, puis progresser jusqu’à une réouverture complète le 21 juin.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé mardi après-midi un plan de réparation du pont de l’Île-aux-Tourtes comprenant trois options.

À mesure que les travaux avancent, une réouverture graduelle pourra s’effectuer, a dit M. Bonnardel. Ainsi, une voie dans chaque direction pourra être ouverte le 31 mai. Le 7 juin, ce sont deux voies qui seront ouvertes aux heures de pointe dans le sens de la circulation et une voie dans l’autre sens.

Une semaine plus tard, deux voies dans chaque direction (soit quatre au total) seront ouvertes en tout temps. Le 21 juin, le pont devrait être complètement rouvert.

C’est jeudi dernier que le pont de l’A40, qui relie l’ouest de l’île de Montréal à Vaudreuil-Dorion, a été fermé d’urgence, d’abord sans échéancier de réouverture. Le lendemain, vendredi, le ministère des Transports (MTQ) avait révélé que le bris accidentel d’une quarantaine de tiges de renforcement avait mené à la fermeture du pont. Ces minces barres métalliques – installées en 2012 pour renforcer le pont – ont été endommagées ce printemps dans le cadre de l’installation de nouvelles structures de renforcement.

Je sais que ce n’est pas évident. On sait très, très bien que ça cause des problèmes aux automobilistes. François Bonnardel, ministre des Transports du Québec

« On recommande soit le télétravail – si c’est possible – ou encore de prendre le transport collectif », a ajouté la ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole, Chantal Rouleau. « On veut réduire l’utilisation de la voiture dans ce contexte-là », a-t-elle insisté.

Trois options de réparation

Le gouvernement a retenu trois options de réparation.

La première consiste à remplacer les tiges de renforcement endommagées par l’entrepreneur qui devait installer de nouvelles structures de soutien ce printemps. C’est cette erreur qui a mené à la fermeture d’urgence du pont, jeudi dernier.

Si nécessaire, les ingénieurs du gouvernement du Québec considèrent aussi la possibilité d’ajouter des structures de renforcement externes (des « étriers ») et de renforcer la structure « au moyen de polymère de fibres de carbone ».

« L’intervention la plus facile, la plus rapide, c’est de pouvoir retirer les tiges endommagées et les remplacer. C’est notre plan A », a dit Fadi Moubayed, du MTQ. Déjà, 50 % des tiges endommagées ont été retirées. En cas d’échec, les deux autres solutions seront appliquées.

C’est l’application des solutions de réparation à un nombre croissant de poutres qui permet la réouverture progressive du pont, a expliqué M. Moubayed.

Le point sur les écoles

Pendant ce temps, le Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) a annoncé mardi après-midi la réouverture de certaines écoles primaires et secondaires ; l’ensemble d’entre elles avaient été fermées pour la journée dans la foulée de la fermeture du pont de l’Île-aux-Tourtes.

« Les impacts de la circulation routière sur la capacité d’ouvrir les écoles ont été vérifiés pour chacun des établissements », a assuré la direction dans un communiqué. Une vingtaine d’écoles primaires et un établissement secondaire pourront ainsi rouvrir dès mercredi, avec leurs services de garde.

À l’inverse, une douzaine d’écoles primaires et deux écoles secondaires devront rester fermées, vu une situation « différente ». C’est notamment que le réseau n’est « pas en mesure d’assurer le transport scolaire des élèves vers certaines écoles ainsi que leur sécurité » dans plusieurs écoles, plaide le centre de services scolaire.

Toutes les écoles demeurant fermées, dont la liste est publiée en ligne, « informeront les parents des élèves des modalités permettant de récupérer le matériel requis pour l’enseignement à distance, qui débutera au cours de la journée du 26 mai », a-t-on indiqué.

Le CSSTL promet qu’il « évaluera la situation quotidiennement ». « Nous apporterons les ajustements nécessaires dans chacun des secteurs afin de favoriser la présence à l’école de nos élèves le plus rapidement possible. Nous sommes conscients des inconvénients que cette situation peut occasionner et la priorité demeure la sécurité des élèves », indique enfin l’administration.

La présidente du syndicat qui représente les enseignantes des 28 écoles primaires du CSSTL, Véronique Lefebvre, avait souligné lundi que la fermeture d’une journée constituait un moindre mal. « On leur a demandé de prendre le temps, mardi matin, de réunir les équipes-écoles pour analyser la situation école par école. C’est ce qu’ils vont faire. Les enseignants devront se rendre à l’école comme à la normale et noter le temps que ça aura pris », avait-elle dit.

En temps normal, le pont de l’Île-aux-Tourtes est emprunté par 87 000 véhicules chaque jour, dont des milliers de camions.