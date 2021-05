À six mois des élections municipales, l’administration Plante affiche fièrement son « obsession pour la sécurité des piétons », quitte à froisser les automobilistes.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Son responsable de la mobilité a annoncé mardi matin que le projet de doter chaque feu de circulation d’un feu piéton avançait rondement. Quelque 250 intersections ont été modifiées en 2020 et autant le seront en 2021.

« À la base, les feux de circulation ont été faits pour fluidifier le trafic, pas pour sécuriser les piétons. Il y a vraiment un changement de paradigme dans le type de programmation qu’on fait », a dit Éric Allan Caldwell en conférence de presse devant une intersection de Lachine.

« Parfois, il faut faire le choix de la sécurité des piétons au détriment de la fluidité du trafic. Et ce choix-là, on arrive à le faire, a continué l’élu. Ceci dit, on essaye de concilier l’ensemble des besoins. »

Par ailleurs, M. Caldwell a ajouté que la Ville de Montréal travaille avec le gouvernement du Québec pour évaluer la possibilité d’ajouter des radars photo dans les rues de la métropole. « Il faut agir sur tous les plans pour une réduction de la vitesse et un apaisement. Les radars photo font partie de la solution », a-t-il dit.