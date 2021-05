Plus d’une cinquantaine de personnes se sont rassemblées lundi après-midi au square Saint-Louis, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin d’honorer la mémoire des patriotes, à l’occasion de la Journée des patriotes.

Coralie Laplante

La Presse

L’évènement organisé par le Mouvement des Jeunes Souverainistes s’est déroulé dans le calme. Les participants arborant pour la majorité des drapeaux du Québec, ou celui des patriotes, souhaitaient souligner leur fierté de leur identité québécoise.

« On veut commémorer le travail des patriotes dont on bénéficie encore aujourd’hui. On veut se rappeler de ceux qui ont perdu leur vie pour nous, mais aussi des femmes qui ont contribué [à la cause] », a affirmé un membre du Mouvement des Jeunes Souverainistes, Catherine Boulianne-Complaisance.

« Je suis ici par devoir de mémoire », a affirmé d’emblée Nicolas Lebel, vêtu de sa ceinture fléchée. « Au-delà de l’indépendance, il y a quelque chose qui m’inspire dans le combat des patriotes. Leur combat était pour la démocratie et pour les droits civils », a-t-il ajouté.

Les manifestants marcheront dans les rues de la métropole jusqu’à la prison du Pied-du-Courant.

Plus de détails à venir