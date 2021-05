Des parents et des employeurs s’insurgent devant la décision du centre de services scolaire des Trois-Lacs de ne pas rouvrir ses écoles et ses services de garde, mardi, dans la foulée de la fermeture du pont de l’Île-aux-Tourtes.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

L’organisation – qui chapeaute 35 écoles situées à l’ouest du pont – a annoncé sa décision dimanche. Elle dit avoir besoin de cette pause « afin de permettre à chacun des établissements d’analyser les impacts de cette situation sur son milieu ».

Sur les réseaux sociaux, des parents ont exprimé leur vive insatisfaction, soulignant que certains des établissements du Centre de services scolaire sont situés à des dizaines de kilomètres du pont de l’Île-aux-Tourtes et ne subiront que très peu d’impacts.

« Il y en a qui voient noir », a confirmé Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil à l’Assemblée nationale. « Je comprends les parents. Une fois de plus, c’est encore les parents qui écopent. C’est pas beau les commentaires sur mes réseaux sociaux. »

Lundi avant-midi, Mme Nichols sortait d’une réunion d’urgence avec les autorités gouvernementales et la présidente du Centre de services scolaire. La députée a indiqué qu’elle comprenait l’importance de ne pas laisser des enfants dans un autobus scolaire pendant deux ou trois heures dans la circulation, mais a ajouté qu’elle acceptait mal que la décision s’applique uniformément à toute la région.

Ils ferment demain. La décision n’est pas prise de fermer pour le reste de l’année. Ça va être une journée d’évaluation. Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil

Le centre de services scolaire des Trois-Lacs n’avait pas rappelé La Presse au moment de mettre ce texte en ligne.

« C’est la goutte qui fait déborder le vase »

En plus des parents, des employeurs de la région s’inquiètent aussi des impacts de la fermeture des écoles sur la présence de leurs employés.

La pharmacienne Sandrine Vinet emploie huit ou neuf parents d’élèves du centre de services scolaire des Trois-Lacs. À moins d’un changement de dernière minute, elle s’attend à devoir se passer de ces salariés mardi.

Elle comprend mal la nécessité de fermer les écoles pour évaluer la situation. « Moi, comme entrepreneure, je ne vais pas fermer mon magasin pour réfléchir à trouver une solution », a-t-elle dit. « Ce sont des centaines et des centaines d’élèves qui vont être pris à la maison, qui vont avoir une journée de moins d’enseignement, en plus des grèves, en plus de la pandémie, en plus des fermetures de classes. Ces enfants-là ont besoin de recevoir leur enseignement. »

Mme Vinet se croise les doigts pour qu’un service de garde d’urgence soit mis sur pied à temps pour mardi.

« On a embarqué dans la vaccination, on est vraiment débordés », a-t-elle continué. « Tout le monde est au bord de l’épuisement. C’est la goutte qui fait déborder le vase. »