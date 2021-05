Grand Montréal

Élections municipales

Josée Latendresse sera à nouveau candidate à la mairie de Longueuil

On se bousculera au tourniquet de la mairie de Longueuil le 7 novembre prochain, car une cinquième formation politique entre dans la course, le parti « Ensemble », dirigé par Lydie Olga Ntap. La candidate à la mairie serait cependant l’ancienne chef de Longueuil citoyen, Josée Latendresse, qui avait perdu contre Sylvie Parent par un peu plus de 100 voix, lors de l’élection de 2017.