(L’Île-Perrot) L’autoroute 20 était très achalandée vendredi, au lendemain de la fermeture du pont de l’Île-aux-Tourtes, dans l’ouest de l’île de Montréal. Le blocage de l’artère, qui accueille près de 90 000 véhicules chaque jour, risque de bouleverser le quotidien de plusieurs usagers.

« On a plusieurs effectifs dans le secteur. C’est certain qu’il y aura de la congestion au niveau de la 20 », a rapporté l’agente Valérie Beauchamp, de la Sûreté du Québec, en début de journée. Vers 9 h, un accrochage est survenu entre trois véhicules sur l’autoroute 20 Est, entre les routes Harwood et de Lotbinière. Des services d’urgence ont été appelés sur les lieux, a rapporté Québec 511. Il n’y aurait pas de blessés majeurs.

Vu le trafic dense, qui se percevait aussi dans le centre-ville de Vaudreuil-Dorion, les autorités ont dépêché une série de patrouilles et d’effectifs en contrôle routier sur les deux rives, incluant des patrouilleurs à moto, pour gérer le trafic et « s’assurer d’éviter le plus de congestion possible ». L’objectif est aussi d’éviter d’engorger le réseau local de la municipalité, ont aussi indiqué des patrouilleurs sur place. « Plusieurs feux de circulation sont gérés manuellement par nos agents. Les camions vont être détournés vers l’autoroute 30 », a précisé Mme Beauchamp.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des patrouilles et des effectifs en contrôle routier ont été dépêchés sur les lieux pour gérer la circulation.

Jeudi, La Presse rapportait que les ingénieurs du gouvernement du Québec ont découvert que la structure de l’A40 – sous respirateur artificiel depuis une décennie – était dans un état encore pire que ce qu’on croyait. En cause : des tiges de renforcement endommagées qui mettent en péril la solidité de l’ouvrage. Conséquence : une fermeture jeudi, en pleine heure de pointe.

Le ministère des Transports (MTQ) doit tenir une séance d’information, vendredi matin, pour informer la population des plus récents développements dans la foulée de la fermeture. Le tout sera suivi d’un point de presse des ministres François Bonnardel et Chantal Rouleau.

« À partir de maintenant, je vais prendre le train »

Pendant ce temps, l’organisme gérant les trains de banlieue, exo, a annoncé vendredi matin une série de modifications à son réseau. Le service sera notamment offert gratuitement sur la ligne exo1 Vaudreuil-Hudson, et ce, « jusqu’à la fin des travaux » sur le pont. Toutes les lignes du secteur La Presqu’Île seront également libres d’accès, sans devoir débourser.

« On est vendredi et il y a un long week-end en vue. Il y a aussi beaucoup de gens en télétravail, donc les effets réels de la gratuité pourraient plutôt se percevoir en totalité la semaine prochaine, donc dès mardi », a indiqué au téléphone une porte-parole d’exo, Catherine Maurice.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE À la gare de Vaudreuil-Dorion en fin de matinée vendredi, José, un résidant croisé par La Presse, était parmi l’un des seuls à attendre sur le quai, après une heure de pointe achalandée.

À la gare de Vaudreuil-Dorion en fin de matinée vendredi, José, un résidant croisé par La Presse, était parmi l’un des seuls à attendre sur le quai, après une heure de pointe achalandée. « Les autres sont tous déjà partis plus tôt, c’est normal, mais en même temps, si le pont est fermé, ils devraient mettre plus de trains tout au long de la matinée », juge ce travailleur d’entrepôt.

Jeudi soir, il dit avoir mis près de quatre heures pour rentrer chez lui en voiture à Vaudreuil depuis Baie-d’Urfé, qui n’est en théorie qu’à une quinzaine de kilomètres. « À partir de maintenant, je vais prendre le train. C’est l’enfer, la congestion, en ce moment, avec la fermeture du pont », soupire-t-il au passage.

Pour l’heure, exo recommande à la clientèle « d’utiliser la ligne de trains exo1 Vaudreuil-Hudson et de rejoindre la ligne orange du métro à la station Vendôme ». L’accès aux stations de métro Vendôme, Lucien-L’Allier et Côte-Vertu sera aussi gratuit. Plusieurs circuits locaux ont été annulées, dont les lignes 7 John-Abbott/Pointe-Claire, 10 et 91. Des « retards potentiels » sont aussi à prévoir sur les lignes 44 et 45, pendant que la ligne 7 navette Dumberry sera prolongée jusqu’à la gare Vaudreuil.

La ligne A-40, enfin, fera un détour par l’autoroute 30 et certains voyages pourraient être « temporairement annulés » durant la journée. Sur la ligne 35, des doubleurs seront ajoutés pour « respecter les horaires et diminuer les retards », pendant qu’une navette, la 910, sera mise sur pied pour desservir l’ouest de l’île jusqu’à la gare Pointe-Claire. Des horaires seront publiés vendredi.