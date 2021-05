La fermeture préventive du pont de l’Île-aux-Tourtes jeudi a pour but de réaliser des travaux d’urgence sur les tiges de renforcement de la structure vieille de 56 ans

(L'île-Perrot) La fermeture complète décrétée jeudi après-midi du pont de l’Île-aux-Tourtes, qui relie Vaudreuil-Dorion et Senneville, dans l’ouest de l’île de Montréal, avait d’importantes conséquences tôt vendredi matin sur l’autoroute 20, l’une des deux autres voies d’accès routier à la métropole en venant de l’ouest.

La Presse Canadienne

Une circulation très dense sévissait dans le secteur de l’Île-Perrot et en périphérie, à l’ouest de l’accès aux voies rapides de l’autoroute 20 à Sainte-Anne-de-Bellevue.

La fermeture préventive du pont de l’Île-aux-Tourtes, qui est un tronçon de l’autoroute 40, a pour but de réaliser des travaux d’urgence sur les tiges de renforcement de la structure vieille de 56 ans, selon ce qu’a expliqué jeudi le ministère des Transports dans un communiqué. Cette décision a été jugée seule option responsable pour assurer la sécurité des quelque 87 000 usagers quotidiens de cette structure.

Pour compenser, le gouvernement a retiré le péage sur l’autre voie d’accès par route à l’ouest de l’île de Montréal, l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont. De plus, le service est gratuit sur la ligne de train de banlieue exo1 Vaudreuil-Hudson et des policiers seront déployés pour aider à la circulation.

Voyez les impacts de la fermeture sur les services d'exo.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, donneront une conférence de presse à 10 h vendredi sur le sujet.

Le pont de l’Île-aux-Tourtes, qui a été inauguré en 1965, fait l’objet de travaux de réparation et de maintien jusqu’en 2025. Un nouveau pont doit être construit au cours des prochaines années.