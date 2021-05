Plusieurs entraves routières sont à prévoir pour la longue fin de semaine, selon les informations du ministère des Transports du Québec. Rappelons que le pont de l’Île-aux-Tourtes est toujours fermé dans les deux directions par mesure préventive.

Coralie Laplante

La Presse

Jusqu’à lundi, la sortie 56 de l’autoroute 20 en direction ouest sera fermée. L’autoroute 40 en direction est sera quant à elle barrée entre la sortie 75 (boulevard Saint-Michel) et l’entrée du boulevard Lacordaire jusqu’à 5 h mardi. Il en va de même pour l’autoroute Ville-Marie en direction est, entre l’échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Les bretelles menant de l’autoroute 15 Sud, de l’autoroute 20 Est, de l’autoroute 15 Nord et de la route 136 Est en direction de l’échangeur Turcot seront fermées.

CARTE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

En ce qui concerne les ponts de la métropole, une voie sur trois sera fermée sur le pont Louis-Bisson de 21 h 30 lundi à 5 h mardi. Le pont Victoria sera d’ailleurs complètement fermé de 19 h dimanche à 5 h lundi, de même que de 19 h lundi à 5 h mardi.

Deux voies seront inaccessibles dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine jusqu’à samedi matin en direction sud, et de 22 h lundi à 5 h mardi.

L’autoroute Bonaventure en direction est sera aussi barrée entre la rue Wellington et l’entrée de la rue Carrie-Derick, jusqu’à 9 h samedi.

Deux voies seront retranchées dans les deux directions sur l’autoroute 13 entre le pont d’étagement de la rue Hickmore et le tunnel Dorval jusqu’à 8 h samedi, et entre 21 h lundi et 5 h mardi matin. L’autoroute 13 sera toutefois complètement fermée en direction sud entre 22 h 30 lundi et 5 h mardi matin, entre la sortie 6 et l’entrée de l’autoroute 520 Ouest.

L’autoroute métropolitaine entre la sortie 76 (boulevard Lacordaire, boulevard Viau) et l’entrée de la rue D’Iberville sera barrée de 22 h lundi à 5 h mardi.