Grand Montréal

Logement

Les irréductibles Gaulois de la rénoviction

Nous sommes à Montréal, en 2021. Tous les locataires ont été évincés de ces deux immeubles, avec des dédommagements qui varient selon la tête du client. Tous ? Non ! Deux irréductibles Gaulois résistent, encore et toujours, aux assauts des rénovictions qui ont vidé leurs immeubles respectifs. Portrait d’un fléau qui gangrène de nombreux quartiers de Montréal. Et de ceux qui lui résistent.