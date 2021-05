Le pont Victoria sera fermé dans les deux directions dès 19 h mercredi soir, et ce, jusqu’à 5 h jeudi matin. Plusieurs autres fermetures sont prévues au courant de la nuit, a indiqué en soirée le ministère des Transports (MTQ).

Coralie Laplante

La Presse

L’une des deux voies sera d’ailleurs fermée sur le pont Jacques-Cartier de 20 h 30 mercredi à 4 h le jeudi, dans une direction à la fois.

L’autoroute Ville-Marie en direction ouest sera inaccessible entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie et l’échangeur Turcot. La même situation sera effective en direction est, entre la sortie 3 (rue Guy) et l’entrée de la rue Atateken.

À la hauteur du pont Honoré-Mercier, la bretelle menant de la 138 ouest (en provenance de Montréal) à la 138 ouest (vers Châteauguay) sera fermée jusqu’à jeudi matin. La bretelle menant de la 132 ouest (en provenance de La Prairie) à la 138 sera également inaccessible.

PHOTO SIMON GIROUX, ARCHIVES LA PRESSE Le pont Honoré-Mercier

Une voie sera également retranchée entre les rues Airlie et Clément sur la route 138. Le pont Louis-Bisson présente une voie barrée sur trois dans les deux directions jusqu’à 5 h jeudi.

Sur l’autoroute Décarie en direction nord, l’entrée de la rue Saint-Jacques ne pourra être empruntée de 21 h à 5 h jeudi matin.

En ce qui concerne le boulevard de la Côte-Vertu, une fermeture complète est à prévoir entre le pont d’étagement au-dessus de l’autoroute 40.

L’autoroute 13 se retranchera à une voie entre le pont d’étagement de la rue Hickmore et le tunnel Dorval. Une fermeture complète est toutefois à prévoir entre la sortie 8 (boulevard Henri-Bourassa, boulevard Gouin) et l’entrée suivante en direction sud de 22 h à 23 h 59, et de 00 h 30 à 2 h 30 en direction nord.

Deux voies seront bloquées en direction nord sur l’autoroute des Laurentides, entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue De Salaberry. Le même scénario est à prévoir sur l’autoroute 20 en direction ouest, à la hauteur du rond-point Dorval.

Une fermeture complète entre la sortie 65 (A-520 ouest, chemin de la Côte-de-Liesse) et l’échangeur Décarie sur l’autoroute 40 sera effective à partir de 21 h. Deux fermetures seront imposées sur l’autoroute métropolitaine, soit en direction est entre la sortie 71 et l’entrée du boulevard Saint-Michel, de même qu’en direction ouest entre la sortie 73 et l’entrée du boulevard Saint-Laurent.

Avec Henri Ouellette-Vézina, La Presse