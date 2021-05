Québec et Ottawa annoncent un investissement de 100 millions pour rénover 517 logements, dont plusieurs actuellement barricadés, dans 10 HLM de Montréal, une somme cependant insuffisante pour répondre aux besoins, selon l’organisme qui représente les locataires de HLM.

Isabelle Ducas

La Presse

« C’est une annonce qui était attendue depuis longtemps, puisque quand je suis arrivée en poste, des centaines de logements dans les HLM étaient barricadés dans la métropole, alors que d’autres manquaient d’amour et avaient besoin de réparations très très rapidement », a souligné Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, mercredi, au cours d’une conférence de presse virtuelle, en compagnie notamment du ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen.

« Il faut se réjouir de l’annonce d’aujourd’hui, mais nous savons que les besoins sont plus importants que ça », a cependant reconnu la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui participait aussi à la conférence de presse.

Mme Plante a rappelé que 25 000 ménages se trouvaient sur la liste d’attente pour un logement à l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM).

Selon la Fédération des locataires de HLM du Québec (FLHLMQ), les sommes annoncées mercredi sont largement insuffisantes.

« Il faudrait investir 400 millions par année pendant cinq ans pour répondre aux besoins dans l’ensemble du Québec », estime Robert Pilon, coordonnateur de la FLHLMQ, en entrevue téléphonique, qui souligne que de nombreux locataires vivent dans des logements en mauvais état qui ne sont pas rénovés faute de moyens.

« À Montréal, sur 20 000 logements en HLM, 10 000 ont la cote E, qui signifie qu’ils sont en très mauvais état. Des familles vivent dans des logements insalubres, mais on ne peut pas les mettre dehors, il n’y a pas d’autres logements disponibles ! »

La ministre Andrée Laforest a indiqué que d’autres investissements, pour des HLM à l’extérieur de Montréal, seraient annoncés dans les prochaines semaines.