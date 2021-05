La présidente de la Fondation du CHU Sainte-Justine, Maud Cohen, sera la présidente du nouveau comité « indépendant » d’experts d’une quinzaine de personnes qui conseillera la Caisse de dépôt dans la réalisation du REM de l’Est.

Coralie Laplante

La Presse

L’architecte Jean-Paul Viguier agira à titre d’« expert international » sur le projet. Il a d’ailleurs participé à la création du Grand Paris Express.

La firme Lemay remplacera les architectes actuels du projet, a-t-on annoncé.

En décembre dernier, en révélant les tenants et aboutissants du REM de l’Est, le premier ministre François Legault avait parlé d’une « grande journée » pour l’est de la métropole. « On parle du plus gros investissement en transport collectif dans l’histoire du Québec. Moi, j’y crois depuis longtemps », avait-il dit.

Cette deuxième phase du métro électrique léger de la Caisse de dépôt, qui est évalué au total à dix milliards, doit à terme relier Montréal-Nord et Pointe-aux-Trembles, en passant par Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont, Saint-Léonard et plusieurs quartiers de l’est de Montréal. Les voyageurs monteront à bord de rames composées de deux voitures. Il comptera 23 stations.

Avec ce tracé, on espère attirer 133 000 passagers par jour. Le REM de l’Est devrait aussi accompagner un redéveloppement et une « revitalisation » économique de secteurs industriels désaffectés. « Ce qu’on va viser, c’est une Silicon Valley du Nord, avec quatre saisons, dans l’est de Montréal », a dit M. Legault.

La construction de ce segment est prévue pour commencer en 2023, afin d’atteindre une éventuelle mise en service en 2029. Il s’agirait d’un réseau complètement séparé du REM de l’Ouest, annoncé en 2016 et en construction depuis 2018.