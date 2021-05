La Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain a indiqué que la démolition, qui prendra 43 mois, se fera selon l’échéancier et selon le budget de 400 millions qui étaient prévus.

Le vieux pont Champlain disparaîtra graduellement du paysage montréalais au cours des prochains mois. En 2021, une dizaine de travées seront retirées et les travaux préparatoires en vue du retrait de la structure d’acier seront entrepris cet automne. Qui veut un bout de pont ?

Louise Leduc

La Presse

Un concours est lancé en vue de donner une deuxième vie à au moins une partie des 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d’acier et 12 000 tonnes d’asphalte en cause. Les projets artistiques, récréatifs, culturels, d’écologie urbaine, etc., sont sollicités et doivent être soumis avant le 31 mai, en remplissant un formulaire sur le site de la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain.

En conférence de presse mardi matin, l’organisme a indiqué que la démolition, qui prendra 43 mois, se fera selon l’échéancier et selon le budget de 400 millions qui étaient prévus.

Au total, 65 % du projet de démolition du pont se fera loin des résidences, selon les ingénieurs.

Des précautions ont été prises pour protéger l’environnement, notamment l’aménagement de deux corridors de migration.

Dominique Blouin, directeur principal, assure que tout sera fait pour minimiser les inconvénients des travaux. Des sonomètres, des stations de mesure de la qualité de l’air, des brise-vent et brumisateurs ont notamment été installés aux abords des chantiers pour mesurer les niveaux de bruit et de poussière.

Le vieux pont Champlain ne sera plus qu’un souvenir en janvier 2024.

Tout citoyen incommodé peut transmettre sa plainte à communications@pjcci.ca.