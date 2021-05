Quelques dizaines de milliers de personnes ont marché dans les rues environnantes au stade olympique pour une manifestation contre les mesures sanitaires qu’elles disent « excessives et injustifiées ».

Alice Girard-Bossé

La Presse

Les déguisements, les trompettes, les ballons gonflables jaunes et les drapeaux du Québec étaient nombreux dans la foule qui convergeait vers le stade olympique. Des personnes de tous âges étaient présentes pour exprimer leur mécontentement face aux mesures sanitaires mises en place.

« Je suis venue pour mes enfants », affirme Anne Marie Cossette, qui était à la manifestation accompagnée de sa conjointe, Kim O’Conor et de leurs trois enfants. Elle déplore que les mesures, dont le port du masque, ne soient pas adaptées aux jeunes. « Mon fils souffre d’anxiété et il est autiste. Il a besoin de respirer quand il est en crise. Il ne peut même pas le faire avec le masque. C’est un cri du cœur pour les enfants », renchérit-elle.

Un peu plus loin, leur fils Monae, 7 ans, tient une pancarte « Laissez les enfants respirer ». Sa petite sœur de 4 ans, à ses côtés, tient bien haut sa pancarte « Redonnez-moi mon enfance ! Dépression et anxiété, on n’en veut pas ».

Le couple se désole également du manque de services pour les enfants handicapés en période de pandémie. « Legault a gelé les services, il a considéré ça comme non essentiel. Ça me choque beaucoup », dit Mme Cossette.

L’organisme « Québec Debout » a invité les Québécois à se rassembler pour manifester pacifiquement samedi contre les mesures sanitaires. « Nous considérons les mesures sanitaires comme excessives et injustifiées. Nous demandons un retour à la vie normale. Le moment est venu de tous se lever en même temps pour créer un rassemblement historique et pacifique », ont affirmé les organisateurs de la manifestation sur le site web de l’évènement. Les organisateurs avaient invité les manifestants à se vêtir d’un chandail blanc et à manifester dans la paix et la bonne humeur.

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, était présent et marchait en compagnie d’un des organisateurs, Daniel Pilon, et de plusieurs gardes du corps. Un service de sécurité, dont certains membres portaient des vêtements de type paramilitaire par-dessus leurs chandails bleus portant l’inscription « bénévole » encadrait la manifestation.

Câlins gratuits

Des camions-crieurs étaient présents sur les lieux pour rappeler que le port du masque est obligatoire et que les contrevenants risquent de recevoir une amende pouvant atteindre 6000 $. Malgré les annonces, peu de personnes portaient le masque et respectaient la distanciation sociale.

Une quinzaine de manifestants offraient plutôt des câlins à ceux qui le désiraient. « On veut donner de l’amour. Si on vit dans l’amour, la joie et la cohérence, il n’y a pas de bobos. La COVID c’est une grippe. Ce n’est pas un virus matériel, c’est psychologique », affirme haut et fort Érick Lavie, qui portait son chandail vert inscrit « Câlins gratuits ».

Son amie, Alexandra Lavoie, dénonce plutôt la campagne de vaccination et craint que le gouvernement impose un passeport vaccinal dans les prochains mois. « Le vaccin c’est une décision personnelle. Je crois en mon système immunitaire. Le passeport vaccinal va brimer mes droits », déplore-t-elle.

Au coin des rues Bourdonnière et Sherbrooke, un groupe d’ami portait un costume de la série télévisée La casa de papel pour représenter la résistance. « Je pense que beaucoup de personnes sont en dépression et la dépression touche plus que la COVID-19. On est tannés », affirme l’un d’entre eux qui a préféré taire son nom. Il souhaite que des personnes de plusieurs groupes de pensées différentes collaborent pour établir les mesures sanitaires.

À la fin du cortège, plusieurs manifestants scandaient : « Legault en prison ». D’autres se contentaient de clamer : « Mon corps, mes choix, ma vie, mes droits ».

Des ballons gonflables jaunes ont été distribués aux manifestants par le collectif rond jaune, afin d’amener un côté festif à la marche et d’éviter les débordements. Selon eux, la distribution des ballons est un symbole d’ouverture au dialogue pacifique et non violent.

Un peu après midi, des constats d’infraction avaient déjà été remis, a confirmé le SPVM.

La manifestation s’est déroulée de façon pacifique pendant la majeure partie de son parcours. À la fin toutefois, le SPVM a dû avoir recours à la force pour disperser quelques dizaines de personnes à l’intersection de la rue Sherbrooke et du boulevard Pie IX.

Vivement dénoncée

Avant même qu’elle n’ait lieu, la manifestation avait été dénoncée vendredi par des élus à Québec et à Ottawa. Au stade olympique, les rendez-vous de vaccination ont dû être « déplacés » et « condensés ».

« C’est extrêmement dommage. On respecte le droit de manifester, mais vacciner est la priorité. On continue les opérations », a indiqué vendredi sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Le gouvernement du Québec a dû s’ajuster. Les rendez-vous ont donc « été condensés avant 10 h et déplacés dans d’autres cliniques ». « Les équipes se sont réorganisées, car on a la capacité », a-t-il assuré.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a aussi critiqué la manifestation, rappelant que les mesures sanitaires doivent être respectées pour un éventuel retour à la normale.

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité mardi une motion demandant que « le droit de manifester ne s’exerce pas à l’encontre du droit à la santé et la sécurité du personnel soignant et des usagers et usagères des centres de vaccination ». Elle a demandé que les citoyens exercent ce droit « dans le respect de toutes les mesures sanitaires en vigueur tel que recommandé par la Santé publique », selon le libellé de la motion.

En conférence de presse à Ottawa, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a affiché sa déception par rapport à la tenue de cette manifestation, vendredi midi. « C’est profondément désolant de voir des gens réagir comme ça. Malheureusement, les gens qui se rassemblent pour manifester sont en train de contribuer à la prolongation de ces mesures de santé publique », a-t-il soutenu.

Avec Tristan Péloquin, Henri Ouellette-Vézina et Tommy Chouinard, La Presse et La Presse Canadienne