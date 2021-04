Catherine Fournier se lancera à son tour dans la course

Après l’avoir d’abord « sérieusement » envisagé, la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, fait le saut en politique municipale. Celle qui tentera de se faire élire comme mairesse de Longueuil affrontera l’actuel président de la CSN, Jacques Létourneau, qui sera également sur la ligne de départ en novembre.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

La nouvelle, d’abord rapportée par Radio-Canada, a en effet été confirmée à La Presse par des sources bien au fait du dossier : Mme Fournier briguera bel et bien la mairie de Longueuil, qui sera laissée vacante par l’actuelle mairesse Sylvie Parent. Cette dernière a confirmé il y a quelques mois qu’elle ne se représenterait pas.

Une annonce officielle à ce sujet devrait avoir lieu au cours des prochains jours, a aussi confirmé l’entourage de la députée, sans vouloir s’avancer davantage pour le moment.

Fin février, en entrevue avec La Presse, la principale intéressée avait soutenu avoir été sollicitée dès l’automne dernier pour briguer la mairie. Le départ annoncé de Mme Parent, qui avait été officialisé un peu plus tôt, est ensuite venu « un peu bousculer les choses », a-t-elle précisé. Mme Fournier a aussi dit avoir constaté que la politique municipale à Longueuil, « ça a volé bas, malheureusement, ces dernières années ».

On a besoin de redonner peut-être ses lettres de noblesse à la politique municipale, de mettre de côté les chicanes. C’est sûr que ce serait un objectif. Catherine Fournier, candidate à la mairie de Longueuil

Vers une lutte à deux ?

L’arrivée de Catherine Fournier dans la course survient 24 heures après que le président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau, a confirmé qu’il serait aussi candidat à la mairie de Longueuil en novembre prochain. Il tentera pour ce faire de prendre la tête d’Action Longueuil, le parti de Sylvie Parent.

« On y va pour gagner », a-t-il confié à La Presse mardi, en entrevue. « C’est un peu le prolongement de mon engagement syndical, mais dans la société », a-t-il insisté. Il affirme que c’est le parti lui-même qui a sondé son intérêt pour la mairie, chose qu’il avait d’abord refusée, avant d’y réfléchir à nouveau et d’accepter de tenter sa chance. « Je suis à la CSN depuis plus de 30 ans, a-t-il dit. C’est une occasion que je n’ai jamais vue venir. »

Plus jeune élue de l’Assemblée nationale, Catherine Fournier a été réélue de justesse dans Marie-Victorin, sous la bannière péquiste, en 2018. En mars 2019, elle avait claqué la porte du Parti québécois (PQ), affirmant qu’il « ne sert à rien de vouloir désespérément sauver le tronc ou les branches d’un arbre en train de dépérir ». À ce moment, elle avait aussi martelé que le PQ n’était plus le bon véhicule pour faire l’indépendance. Depuis, elle siège comme députée indépendante.

Plus tôt cet hiver, des médias avaient également rapporté que le nageur Benoît Huot, champion paralympique et détenteur de dizaines de records du monde et de médailles dans sa discipline, serait aussi intéressé par la mairie de Longueuil.

Avec Tommy Chouinard et Philippe Teisceira-Lessard, La Presse