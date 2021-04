Des centaines de manifestants se sont rassemblés dans le Vieux-Montréal dimanche soir contre le retour du couvre-feu à 20 h.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Vers 19 h 30, une centaine de jeunes se sont réunis, afin de protester contre les nouvelles mesures qui débutaient ce soir à Laval et dans la métropole.

« Ça fait trop longtemps que ça dure. Il fait beau aujourd’hui, pourquoi on devrait rentrer à 20 heures », a affirmé un manifestant qui a préféré taire son nom par peur de représailles. « On veut respirer, on veut voir nos amis », renchérit son ami à ses côtés.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

PHOTO OLIVIER JEAN, LAPRESSE

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE 1 /4







Les manifestants ont mis le feu à plusieurs poubelles de la place Jacques-Cartier. Moins d’une dizaine de minutes plus tard, l’escouade antiémeute est arrivée sur les lieux, afin de disperser la foule.

Des feux d’artifice ont été lancés, tandis que plusieurs manifestants prenaient la fuite. Le périmètre a été bloqué à la circulation.