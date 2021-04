Le Mouvement lavallois a un nouveau chef.

Stéphane St-Amour, Initiative de journalisme local

Courrier Laval

Contre toute attente, le conseiller municipal de Duvernay-Pont-Viau, Stéphane Boyer, vient tout juste d’être couronné leader du parti et candidat à la mairie en novembre prochain, alors que se profilait une course à deux pour la succession de Marc Demers à la direction du parti.

Le couronnement a eu lieu ce midi, mercredi 7 avril, avec l’échéance de la période de mise en candidature fixée par le comité exécutif de la formation politique.

Rappelons que Virginie Dufour, qui avait été la première à annoncer sa candidature vendredi dernier, s’est désistée au cours des dernières heures, laissant la voie libre à son collègue du comité exécutif.

Dans un statut publié sur sa page Facebook le 6 avril au soir, Mme Dufour justifie d’emblée son retrait de la course du fait que ses « filles n’étaient pas encore prêtes à voir leur mère comme candidate à la mairie ».

Puis, elle évoque la vidéo publiée le jour même par Stéphane Boyer où celui-ci annonce qu’il se présente à la direction du Mouvement lavallois. La conseillère de Sainte-Rose dit y avoir perçu « une vague d’appuis de partout » pour le maire suppléant, convenant « qu’il valait mieux pour le parti de capitaliser là-dessus » et « se concentrer sur la campagne dès aujourd’hui », partageait-elle à ses amis facebookiens.

On se rappellera que jeudi dernier, 24 heures après que Stéphane Boyer eut manifesté son intérêt à se porter candidat à la direction, deux collègues du caucus lui témoignaient leur appui, à savoir le conseiller du district Saint-François et président de la STL, Éric Morasse, et la conseillère du district Concorde–Bois-de-Boulogne, entre autres responsable des dossiers liés à la sécurité publique au comité exécutif, Sandra Desmeules.

En entrevue au Courrier Laval, le 31 mars, M. Boyer confiait considérer « sérieusement » la direction du parti, lui qui se donnait le long congé pascal pour pousser la réflexion et sonder les membres du caucus.

Mardi matin, à la question s’il avait fait le plein de nouveaux appuis, M. Boyer indiquait dans un échange de courriels : « Plusieurs de mes collègues m’ont évoqué leur appui en discutant avec eux, mais comme nous sommes une petite équipe tissée serrée, je sais que plusieurs ne souhaitent pas rendre leur décision publique, ce que je respecte. »

Âgé de 33 ans, Stéphane Boyer devient le plus jeune candidat à la mairie en vue des prochaines élections municipales à Laval.

Élu au conseil depuis 2013 et responsable du développement économique, des finances publiques et des Grands projets au comité exécutif, dont il assume la vice-présidence depuis trois ans, Stéphane Boyer est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Laval.

« Je souhaite faire de Laval une ville innovante et audacieuse, ouverte sur le monde, une ville qui n’a pas peur de changer le statu quo et briser les tabous, une ville humaine qui tend la main vers ceux et celles qui en ont le plus besoin », affirme-t-il dans une vidéo où il confirmait sa candidature à la direction de son parti, le 6 avril. Moins de 30 heures plus tard, il était couronné chef du Mouvement lavallois.