La loi 101 prévoit que toute entreprise et organisme de plus de 50 employés doit obtenir une preuve - le certificat de francisation - qu’elle fonctionne en français. Depuis des années, beaucoup d’arrondissements montréalais, ainsi que la ville-centre, négligeaient toutefois cette obligation.

La Ville de Montréal vient de recevoir quatre nouveaux certificats de francisation de l’Office québécois de la langue française (OQLF), alors qu’elle s’approche de la conformité à la loi 101.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Moins de la moitié des arrondissements montréalais avaient leur certificat de francisation en octobre dernier, lorsque les élus de l’Assemblée nationale ont sommé la métropole de respecter les lois linguistiques en vigueur au Québec.

La loi 101 prévoit que toute entreprise et organisme de plus de 50 employés doit obtenir une preuve - le certificat de francisation - qu’elle fonctionne en français.

Depuis des années, beaucoup d’arrondissements montréalais, ainsi que la ville-centre, négligeaient toutefois cette obligation. Mais la motion adoptée par les parlementaires québécois l’automne dernier a semblé changer les choses.

« L’Office québécois de la langue française a délivré un certificat de conformité à quatre arrondissements de la Ville de Montréal, soit ceux de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Lachine, de Montréal-Nord et de Saint-Laurent », a écrit l’OQLF dans un communiqué.

Plus tôt en 2021, quatre autres arrondissements et la ville-centre avaient obtenu leur certificat. Seuls les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et Saint-Léonard doivent encore appliquer des « mesures de correction » avant d’obtenir leur certificat.