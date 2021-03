Valérie Plante a réservé un accueil en demi-teinte au budget de Québec, satisfaite par les investissements en santé et en éducation, mais déçue pour le logement social et l’Est de Montréal.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

La mairesse a accordé une note de 6,5/10 au budget en ce qui a trait aux enjeux montréalais.

« On a été l’épicentre de la pandémie, on en a beaucoup souffert. Dans cette idée d’une relance verte et inclusive, j’aurais aimé avoir des mesures très fortes », a-t-elle dit en conférence de presse virtuelle, depuis l’hôtel de ville de Montréal.

La mairesse notamment affirmée qu’elle « s’attendait à avoir une somme qui allait marquer le coup » pour la décontamination de l’Est de Montréal et que celle-ci n’était pas au rendez-vous. Elle a fait valoir qu’il ne fallait pas que le REM de l’Est arrive avant que le territoire qu’il traverse soit prêt à être développé.

En matière de logement social, les montants investis par Québec cette année ne compensent pas pour le gel du budget du programme AccèsLogis des deux années précédentes, selon Mme Plante. L’objectif que s’était donné l’administration municipale pour son mandat 2017-2021 ne pourra pas être atteint en matière de logement social.

Valérie Plante s’est aussi dite préoccupée par la hausse des crédits à l’investissement pour les régions du Québec, qui pourraient leur donner un avantage comparatif par rapport à Montréal. « C’est la métropole qui aurait besoin d’un bon coup de main », a-t-elle dit.

Montréal avait communiqué à Québec des demandes à hauteur de 900 millions pour ce budget. Les équipes du cabinet de la mairesse analysent toujours le document afin de savoir quelle proportion des nouvelles mesures profiteront à la métropole.