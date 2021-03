Itinérance à Montréal

« Le métro est à tout le monde »

Le nombre de sans-abri a doublé à Montréal depuis un an, indiquait la mairesse Valérie Plante en septembre dernier. Dans le métro, ils sont plus visibles que jamais. Comment venir en aide à ces gens vulnérables, souvent pris en souricière entre des problèmes de santé mentale et de consommation ? Depuis novembre, une nouvelle (et petite) équipe d’intervenants espère faire école avec une approche tout en douceur.