Exclue du caucus de Projet Montréal au début 2020, la mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG), Sue Montgomery, lance officiellement son propre parti politique en vue des prochaines élections municipales.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Nommée « Courage », la nouvelle formation n’a toutefois pas encore dévoilé de candidats, mais souhaite en avoir dans tous les districts de l'arrondissement. « Je suis en discussions avec plusieurs personnes. Il y a beaucoup d’intérêt. Je veux avoir une équipe diversifiée qui représente mieux notre arrondissement, parce qu’actuellement, notre conseil est très blanc », soulève la principale intéressée, en entrevue avec La Presse.

Si elle travaille à l’élaboration de sa plateforme politique, Mme Montgomery fait déjà part de certaines priorités, dont la revalorisation du théâtre Empress, qui fait l’objet de débats depuis plus de 25 ans dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. « La transformation de l’hippodrome et le prolongement du boulevard Cavendish seront aussi des priorités », confie l’élue, pour qui le nom Courage n’est pas anodin.

Ça prend du courage pour questionner comment la Ville est gérée maintenant et faire les choses autrement pour améliorer la vie des gens. Sue Montgomery, mairesse d'arrondissement

Mardi, la Ville de Montréal confirmait qu’elle ne portera pas en appel le jugement de la Cour supérieure rendu en décembre qui l’oblige à « mettre fin immédiatement » aux directives empêchant la directrice de cabinet de Sue Montgomery, Annalisa Harris, de communiquer avec les fonctionnaires de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Le clan Montgomery et Projet Montréal sont en conflit depuis le début 2020. La parution d’un rapport du vérificateur général, Alain Bond, a engendré l’exclusion de Sue Montgomery du caucus du parti, en janvier, après que la principale intéressée ait refusé de congédier Annalisa Harris, qui faisait l’objet d’allégations de harcèlement psychologique. Mme Harris fera d'ailleurs partie des dirigeants du nouveau parti.

Beaucoup de mouvement

Or, le processus disciplinaire contre Sue Montgomery n’est pas pour autant achevé. La Commission municipale du Québec (CMQ) doit tenir des audiences en avril afin de trancher sur une série d’autres manquements déontologiques potentiels qui lui sont reprochés. « Ça ne m’inquiète pas. Le juge a dit clairement dans que j’avais le droit de faire ce que j’ai fait. Je ne sais pas pourquoi la CMQ continue, mais ça va être réglé, j’espère très bientôt », soupire la femme de 63 ans.

Le conseiller du district de Loyola Christian Arsenault, qui a quitté le caucus de Projet Montréal au début décembre, n’est pas de cet avis. « Je ne suis pas autant intéressé par son nouveau parti que par son apparition devant la CMQ dans quelques semaines. Elle joue la carte de l’intégrité, mais elle a plusieurs chefs d’accusation contre elle. Les résidants pourront arriver à une conclusion par eux-mêmes », rétorque-t-il.

Dans le district de Snowdon, le conseiller indépendant Marvin Rotrand accueille aussi l’arrivée de ce nouveau parti avec des réserves. « Sue Montgomery a le droit de le faire, ce sera à elle de vendre sa vision aux électeurs, mais j’ai de forts doutes qu’ils vont l’acheter. Moi, je ne compte pas appuyer ce parti », a-t-il assuré, préférant se ranger avec une « nouvelle force » qui pourra déloger Valérie Plante.

La Presse révélait jeudi que l’ancien maire de Montréal Denis Coderre prépare déjà son alignement pour les prochaines élections. La PDG de la Chambre de commerce de l’est de Montréal, Christine Fréchette, ainsi que le boxeur et organisateur communautaire, Ali Nestor, sont sur les rangs.

Le chef de l’opposition Lionel Perez, qui ne compte pas se représenter à la tête d’Ensemble Montréal, sonde aussi le terrain pour se présenter à la mairie d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Il est présentement conseiller dans le district de Darlington. Pour justifier son intérêt, M. Perez cite « la mauvaise gestion de l’arrondissement par la mairesse Montgomery » et « sa guerre interne avec Projet Montréal ». « Les citoyens en paient le prix et méritent mieux. Ma réflexion se poursuit », a-t-il indiqué.