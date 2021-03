Il y aura très peu d’entraves à la circulation dans le Grand Montréal pour la fin de semaine du 5 au 8 mars. Les travaux se poursuivent dans l’échangeur Saint-Pierre et le rond-point Dorval.

Échangeur Saint-Pierre

La bretelle menant de l’autoroute 20 Est à la route 138 Ouest vers le pont Honoré-Mercier sera fermée de vendredi soir à 23 h 59 jusqu’à lundi matin à 5 h. Sur l’autoroute 20 Est, une voie sur trois sera fermée entre la 1re avenue et la sortie 63 à partir de 23 h 30. Le détour se fait par un demi-tour à la sortie 65 pour reprendre l’autoroute 20 en direction ouest et la sortie 63 de cette direction.

L’entrée de la route 138 Ouest à partir de la 1re avenue et du boulevard Montréal-Toronto est également fermée. Il faudra continuer sur le boulevard jusqu’à l’entrée pour l’autoroute 20 Est et suivre le détour principal à la sortie 65.

Une voie sur deux dans cette bretelle demeure fermée à la circulation en tout temps jusqu’au 28 mars prochain.

Réseau local à Montréal

La rue de la Montagne sera fermée dans les deux directions entre le boulevard René-Lévesque et la rue Saint-Antoine entre 7 h et 19 h samedi. Le détour vers le nord se fait par la rue Guy et vers le sud par la rue de la Cathédrale, en direction est et par les rues Lucien-Lallier et Saint-Jacques en direction ouest.

Deux voies sur trois seront également fermées sur la rue Notre-Dame Est en direction est entre la rue Panet et l’avenue Papineau. Les travaux dureront également entre 7 h et 19 h samedi.

Rappels de fermetures à plus long terme

L’autoroute 20 demeure fermée dans les deux directions à la hauteur du rond-point Dorval entre les sorties 56 et les entrées suivantes. L’accès au rond-point par l’autoroute 520 est également fermé. Les travaux doivent se poursuivre jusqu’au printemps 2021.

La sortie no 4 (rue de la Montagne et rue Saint-Jacques) de la route 136 Est (A-720), située dans le tunnel Ville-Marie, est fermée jusqu’au printemps 2022.