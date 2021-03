La saga du nouveau toit du Stade olympique continue à Montréal. D’abord avancée pour permettre la tenue d’évènements à ciel ouvert, l’option de la toiture « démontable » sera finalement écartée pour des raisons surtout techniques et financières.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

La nouvelle, d’abord rapportée par Radio-Canada mercredi matin, a été confirmée à La Presse en début de journée. « On a laissé tomber parce que le jeu n’en valait tout simplement pas la chandelle », résume le porte-parole du Parc olympique, Cédric Essiminy.

Il soutient que c’est à l’issue de discussions sur la mission du Parc que la décision a été prise, récemment. « Notre modèle d’affaires, c’est les évènements, les salons, les tournages, les spectacles. Et si les shows se tiennent à l’extérieur, on a déjà l’Esplanade. On s’est donc demandé si on avait vraiment besoin de ça », poursuit le conseiller.

Au final, tous les risques liés aux enjeux techniques, aux coûts, ne valaient pas la peine d’être pris. On a juste tassé l’option pour cette raison. Cédric Essiminy, porte-parole du Parc olympique

C’est un dans un appel de qualification lancé en 2019 que l’organisme, anciennement appelé Régie des installations olympiques (RIO), avait ouvert la porte à ce que le nouveau toit soit partiellement démontable. D’emblée, il avait averti qu’il s’agissait d’une « option » et que « la faisabilité technique à coût raisonnable devra être clairement démontrée pour que la Régie décide de suivre cette voie ».

D’après M. Essiminy, l’objectif était de pouvoir retirer le nouveau toit sur une période « temporaire », pendant deux mois par exemple, pour ensuite le remettre en place. « La rétractabilité, donc d’avoir un mécanisme pour ouvrir le toit avec un système, c’était déjà hors de question. Là, on regardait juste pour une partie démontable », rappelle-t-il.

Québec reste optimiste

Au cabinet de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, on confirme que la décision d’écarter l’option « démontable » était devenue nécessaire. « Nous avons effectivement entériné la recommandation du Parc olympique d’écarter l’option d’une toiture démontable. Les opportunités associées à ce type de toiture n’en justifiaient ni les risques ni les coûts associés », écrit son attachée de presse, Sandra O’Connor.

Celle-ci soutient que le concept de référence, celui d'une « toiture fixe avec un anneau translucide sur le pourtour pour permettre l'entrée de lumière sur le terrain », reste dans les plans du gouvernement.

En théorie, le nouveau toit du Stade devrait être inauguré en 2024. Si le gouvernement Legault et le Parc olympique refusent de parler de retards pour le moment, cet échéancier reste « préliminaire ». Il pourrait donc toutefois être de nouveau repoussé, car le dossier d’affaires n’a pas encore été déposé. C’est ce document qui contiendra l’échéancier « de référence », indique M. Essiminy.

De notre côté, on vise toujours 2024. L’impératif, c’est de livrer une toiture de qualité à un bon coût. Et les travaux se poursuivent pour le dossier d'affaires. Sandra O'Connor, porte-parole de la ministre Caroline Proulx

Il y a quelques semaines, le gouvernement avait par ailleurs révélé qu’il ne soutiendrait pas financièrement la candidature de Montréal pour accueillir des matchs de la Coupe du monde de soccer 2026, un évènement qui aurait pu se tenir au Stade olympique.

Une longue saga

À Montréal, les problèmes liés au toit du Stade olympique font couler beaucoup d’encre depuis plus de 30 ans déjà. La première toile, rétractable et installée en 1987, s’était d’abord déchirée l’année ayant suivi son installation. Elle a finalement dû être retirée dix ans plus tard.

Puis, la deuxième toile a été installée en 1998, mais s’était aussi déchirée l’année ayant suivi son installation, entraînant une chute de neige dans le Stade. C’est ce toit qui couvre le Stade depuis, mais plus de 12 000 réparations ont dû être effectuées au cours des années. Depuis 2002, le Stade cherche plus ou moins activement à faire construire un troisième toit.

En 2019, le Parc olympique a recensé 4 728 nouvelles perforations sur la toile du Stade. On en dénombrait 3256 en 2018. Au total, près de 16 000 réparations ont dû être effectuées sur les 63 sections de la toile.

Au mois de juillet, La Presse rapportait que seul le consortium formé par les firmes québécoises Pomerleau et Canam avait manifesté son intérêt pour remplacer la toile du Stade, alors qu’on espérait plutôt sélectionner trois firmes parmi celles intéressées, lesquelles auraient été invitées à déposer une soumission « afin de stimuler une saine concurrence ». « Bien que le Parc aurait souhaité que davantage d’entreprises ou de consortiums se manifestent, la candidature soumise a été jugée conforme », avait malgré tout soutenu l’organisme. À ce stade-ci, le consortium n’est toutefois pas encore officiellement mandaté.