Quelques fermetures de routes sont prévues dans la région du Grand Montréal pour la fin de semaine du 26 février au 1er mars, notamment dans l’échangeur Saint-Pierre et sur l’autoroute 10 à Brossard.

Antoine Trussart

La Presse

Échangeur Saint-Pierre

La bretelle menant de l’autoroute 20 Est à la route 138 Ouest vers le pont Honoré Mercier sera fermée de vendredi soir à 23 h jusqu’à lundi matin à 5 h. Sur l’autoroute 20 Est, une voie sur trois sera fermée entre la 1re avenue et la sortie 63. Le détour se fait par un demi-tour à la sortie 65 pour reprendre l’autoroute 20 en direction ouest et la sortie 63 de cette direction.

L’entrée de la route 138 Ouest à partir de la 1re avenue et du boulevard Montréal-Toronto est également fermée. Il faudra continuer sur le boulevard jusqu’à l’entrée pour l’autoroute 20 Est et suivre le détour principal à la sortie 65.

Une voie sur deux dans cette bretelle demeure fermée à la circulation en tout temps jusqu’au 28 mars prochain.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autoroute 10 Est à la hauteur du boulevard Taschereau à Brossard

L’autoroute 10 sera complètement fermée en direction est entre la sortie 8 (boulevard Taschereau) et l’entrée du boulevard de Milan de samedi soir à 20 h jusqu’à dimanche matin à 9 h. Le détour se fait via le boulevard Taschereau, le boulevard Matte et l’autoroute 30 Est avant de rejoindre l’autoroute 10.

Ce chantier est sous la responsabilité de CDPQ-Infra pour la construction du Réseau express métropolitain (REM).

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Route 136 (A-720)

Une voie sur trois sera fermée sur la route 136 en direction est à la hauteur de la sortie no 4 (rue de la Montagne et rue Saint-Jacques) de lundi matin à 5 h jusqu’au dimanche 7 mars à 21 h.

La route 136 Est sera complètement fermée à la sortie no 3 (rue Guy) de dimanche soir à 21 h à lundi matin à 5 h pour la mise en place de l’entrave.

La sortie no 4 (rue de la Montagne et rue Saint-Jacques) de la route 136 Est (A-720), située dans le tunnel Ville-Marie, est fermée jusqu’au printemps 2022.

Rappels de fermetures à plus long terme

L’autoroute 20 demeure fermée dans les deux directions à la hauteur du rond-point Dorval entre les sorties 56 et les entrées suivantes. L’accès au rond-point par l’autoroute 520 est également fermé. Les travaux doivent se poursuivre jusqu’au printemps 2021.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Sur le pont Pie-IX (route 125) entre Montréal et Laval, il n’y a qu’une seule voie d’ouverte dans chaque direction en tout temps. Une voie par direction est ajoutée en direction de Montréal en heure de pointe du matin et en direction de Laval en heure de pointe du soir. Le ministère des Transports ne donne plus de date de fin prévue pour ces travaux.