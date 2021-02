On demande également que le SPVM « mentionne explicitement dans sa Politique que toute conduite discriminatoire ou de profilage est soumise au principe de tolérance zéro et fera l’objet d’une procédure disciplinaire ou administrative pouvant mener à une sanction ».

Les policiers montréalais devraient systématiquement remplir une « fiche d’interpellation » chaque fois qu’ils interpellent un citoyen, et les données sur ces interpellations devraient être rendues publiques.

Isabelle Ducas

La Presse

C’est ce que demande la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal, dans un projet de recommandations dévoilé vendredi. Vingt-cinq recommandations devraient être adoptées vendredi après-midi, lors d’une rencontre de la commission.

D'autres recommandations prévoient aussi de demander au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) d’inclure dans sa politique les interpellations faites en regard du Code de la route, et d’inclure également d'autres caractéristiques pouvant mener à la discrimination – notamment la condition sociale, le genre, l’origine ethnique et la religion.

On demande également que le SPVM « mentionne explicitement dans sa Politique que toute conduite discriminatoire ou de profilage est soumise au principe de tolérance zéro et fera l’objet d’une procédure disciplinaire ou administrative pouvant mener à une sanction ».

Ces recommandations font suite à des consultations publiques tenues l’automne dernier.

« Nos recommandations visent notamment à élargir la portée de la politique pour couvrir les interceptions routières, resserrer davantage les contrôles sur l’exercice arbitraire du pouvoir policier en restreignant davantage les situations où des interpellations pourront être effectuées et mieux informer le public de leurs droits », a indiqué le conseiller municipal Alex Norris, président de la Commission de la sécurité publique.

Une fois adoptées par la commission, ces recommandations seront soumises au comité exécutif de la Ville de Montréal, qui a six mois pour déposer sa réponse.

« Nous allons prendre connaissance des recommandations et le comité exécutif compte rapidement y donner une réponse formelle afin que la Politique sur les interpellations policières du SPVM puisse être bonifiée dans les plus brefs délais. Cette politique, qui est une première au Québec, est évolutive et on garde la conversation ouverte avec le public et le SPVM pour l’améliorer », a souligné la responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Caroline Bourgeois.

« Nous souhaitons travailler la mise en place de ces recommandations et la bonification de la politique avec le SPVM, en prenant compte de la réalité des policiers et sans affecter l’efficacité de leur travail sur le terrain. Nous sommes conscients de la complexité de leur travail, particulièrement en temps de pandémie. »