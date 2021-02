La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, ne se présentera pas aux prochaines élections municipales de 2021. Elle demeura cheffe du parti Action Longueuil–équipe Sylvie Parent pour une durée maximale de 60 jours.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« Malgré tout ce chemin parcouru, l’appel que j’ai eu en 2009 devra désormais résonner dans le cœur d’autres candidats. C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce que je ne solliciterai pas de nouveau mandat lors de l’élection municipale de 2021 », a-t-elle annoncé dans un communiqué paru mercredi.

Sylvie Parent fait le saut en politique municipale en 2009. Elle a d’abord été conseillère municipale de Fatima–Parcours-du-Cerf pendant deux mandats, puis a postulé à la mairie en 2017. « J’avais la certitude que Longueuil pouvait et devait aller plus loin et j’étais convaincue d’être celle qu’il fallait pour y arriver », a-t-elle indiqué.

Elle se dit éternellement reconnaissante envers les électeurs du district de Fatima–Parcours-du-Cerf, ainsi qu’à tous les Longueuillois et Longueuilloises qui lui ont offert leur confiance lors de son élection à la mairie. « Vous servir restera l’un des plus grands honneurs de ma vie », a-t-elle affirmé, se disant fière de ses 12 années de service public.

Au cours des huit mois précédents la fin de son mandat, Mme Parent souhaite consacrer ses énergies dans le but de concrétiser quatre projets, notamment la maison des aînés, le complexe culturel de Longueuil et le complexe aquatique. Elle souhaite également annoncer un mode de transport structurant au bénéfice des citoyens de Longueuil et des villes de l’agglomération.

Elle demeurera cheffe du parti Action Longueuil–équipe Sylvie Parent pour une durée maximale de 60 jours. Il appartiendra ensuite aux élus actuels et à ses membres de décider de l’avenir du parti. « Je prends l’engagement de ne jouer aucun rôle partisan pour la suite des choses », a-t-elle précisé.

Elle soutient que la décision de ne pas solliciter de nouveau mandat lui donnera une liberté d’action complètement différente, dénuée de calculs politiques ou de contraintes électorales, et une liberté de parole. « C’est ainsi que je compte aborder certains enjeux importants, dont certains traînent dans notre paysage local depuis trop longtemps. Je le ferai au seul bénéfice d’alimenter la réflexion de nos citoyennes et citoyens que je remercie encore pour leur confiance », a-t-elle ajouté.