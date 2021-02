Montréal

Moins de stationnements, plus de parcs

Des espaces de stationnement plus payants mais moins nombreux, plus d’espaces verts protégés, moins de déchets envoyés au dépotoir… Voici quelques indicateurs de la performance de Montréal en 2019, qui viennent d’être dévoilés et qui permettent à la Ville de se comparer à 14 autres villes canadiennes, en plus d’observer sa propre évolution en ce qui concerne plusieurs services municipaux. Faits saillants.