Fusillades dans le nord-est de Montréal

Une escouade contre les armes à feu dès la fin du mois

Une escouade contre les armes à feu (ELTA) sera en vigueur d’ici la fin du mois de février à Montréal, en plus d’une présence policière accrue dans les secteurs les plus touchés par la récente flambée d’évènements violents. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le directeur du SPVM, Sylvain Caron, ont réitéré jeudi l’importance d’un partenariat entre le milieu communautaire et les effectifs policiers.