La limite de vitesse sera réduite, des trottoirs seront ajoutés et une traverse piétonnière plus sécuritaire sera installée dès cet été sur la route 117, près d’une école primaire à Prévost.

Nicolas Bérubé

La Presse

Annoncées mardi soir par la Ville de Prévost et le ministère des Transports, ces actions visent à sécuriser un endroit dénoncé comme dangereux par les municipalité et les parents de dizaines d’écoliers qui y marchent chaque jour pour se rendre à l’école primaire Val-des-Monts.

« Cette solution était attendue depuis longtemps par les citoyennes et les citoyens de Prévost, et je me réjouis du travail de collaboration entre le maire et notre gouvernement, a fait savoir Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, et députée de Prévost, dans un communiqué. Cette intervention contribuera à soutenir le développement de la Ville, dans le contexte d’une population en croissance, tout en protégeant les enfants qui se rendent à l’école à pied. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, a dit que la sécurité de tous les usagers de la route est primordiale pour le gouvernement.

« C’est pour cette raison que nous avons travaillé toutes et tous ensemble afin de mettre en place des solutions concrètes qui pourront être déployées rapidement pour sécuriser les déplacements des piétons, en particulier ceux des écoliers » a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cette annonce est « un grand soulagement » pour les parents qui habitent le secteur.

« On se sent entendu, explique Maxime Fortier, père de deux fillettes qui traversent chaque jour la 117 à pied pour se rendre à l’école. La Ville de Prévost et le MTQ ont bien compris la problématique. Les écoliers vont en profiter, mais tous les citoyens vont en profiter. Nous vivons dans un quartier enclavé, alors une nouvelle traverse et une vitesse réduite vont beaucoup aider pour les déplacements à pied. »

Dimanche, La Presse faisait état d’un récent incident où le conducteur d’un camion a dû exécuter une sortie de route pour éviter de blesser des enfants qui rentraient de l’école. Le conducteur était incapable d’immobiliser son véhicule, alors que des enfants et la brigadière étaient au milieu de la chaussée sur une traverse scolaire.

Le MTQ note que les travaux d’aménagement du trottoir seront réalisés dès l’été 2021 par la Ville de Prévost.

« Dans le cadre d’un projet-pilote, la limite de vitesse permise sur la route 117 dans ce secteur sera réduite de 70 à 50 km/h sur près d’un kilomètre au cours des prochaines semaines », souligne le ministère.