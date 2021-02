La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a annoncé vendredi la mise sous tutelle de l’Office municipal d’habitation de Longueuil (OMHL), en expliquant, dans un gazouillis publié sur le réseau Twitter, qu’elle ne pouvait « tolérer une situation qui met en péril le bien-être des locataires et des employés ».

Isabelle Ducas

La Presse

La ministre indique avoir pris cette décision à la suite d’un rapport de la Société d’habitation du Québec (SHQ), qui est responsable des OMH de la province.

Les cinq élus de l’agglomération de Longueuil qui siègent au conseil d’administration de l’OMHL ont aussi écrit à la ministre Laforest vendredi pour demander eux-mêmes la mise sous tutelle de l’organisme, qui administre plus de 2000 logements à loyer modique.

Le mois dernier, le C.A. a reçu un rapport d’une firme externe de ressources humaines concluant « qu’un climat de travail négatif est présent à tous les paliers de l’organisation et que ce climat a une incidence directe sur le bon fonctionnement de l’organisation. Il ressort de cela avec évidence que le statu quo obligerait, à notre avis, la mise en place de mesures coercitives (tutelle) afin d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme. »

L’OMHL est en crise depuis plusieurs mois, notamment depuis l’arrivée en poste d’une nouvelle directrice générale en juillet 2019. Plus du tiers des employés ont quitté l’organisme depuis.

Le rapport de la firme SCE fait état d’une « organisation en situation de guerre », de « méfiance et suspicion », de « présomptions de harcèlement », d’un « sentiment généralisé de démobilisation et d’épuisement », et de « services à l’abandon », notamment.

Les experts soulignent que les membres du C.A. ne connaissent pas leur code d’éthique et leurs obligations. Ils recommandent aussi le départ de la directrice générale, à moins qu’elle accepte de se soumettre à un processus de coaching pour une période minimale de six mois, avec des objectifs clairs.

En septembre dernier, la Fédération des locataires de HLM du Québec (FLHLMQ) avait déjà demandé à la ministre Laforest la mise sous tutelle de l’OMHL, après avoir reçu de nombreuses plaintes des comités de locataires, qui déplorent un entretien défaillant des immeubles.