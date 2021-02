Une halte-chaleur extérieure accueillera les sans-abri pendant la nuit au square Cabot, au centre-ville de Montréal, à compter de mardi soir.

Isabelle Ducas

La Presse

Cet aménagement, qui était attendu depuis plusieurs jours, sera dédié à la mémoire de Raphaël Napa André, ce sans-abri décédé il y a quelques semaines dans une toilette chimique pendant la nuit.

Le chapiteau chauffé sera accessible de 20 h à 5 h pour les personnes en situation d’itinérance qui fréquentent le secteur. Un service de café et de sandwichs sera également offert à l’extérieur de la tente et des intervenants sociaux offriront du soutien aux personnes dans le besoin.

Il s’agit d’une initiative du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, soutenue par la Ville de Montréal.

La mort de Raphaël Napa André « met encore une fois en lumière l’importance d’augmenter le nombre de ressources adaptées dans la métropole, notamment pour les populations autochtones en situation d’itinérance », a commenté la mairesse de Montréal, Valérie Plante, par voie de communiqué.

« La communauté est dévastée par la mort de Raphaël André, et nous mobilisons le soutien des nations innues et mohawks, ainsi que celui des Montréalais, pour aider les plus vulnérables dans le secteur du square Cabot », a souligné Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal.