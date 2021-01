Quelques fermetures de routes sont prévues durant la fin de semaine du 29 janvier au 1er février dans la grande région de Montréal, notamment sur L’Île-des-Sœurs à la sortie du pont Samuel-De Champlain, sur la route 132 sous le pont Samuel-De Champlain et sur le pont de l’Île-aux-Tourtes.

Antoine Trussart

La Presse

Autoroute 15 Nord à la hauteur de L’Île-des-Sœurs

La fermeture la plus importante de la fin de semaine est celle de l’autoroute 15 Nord à la sortie du pont Samuel-De Champlain entre la sortie 58 (A-10 Ouest, Île-des-Sœurs) et l’entrée du boulevard Gaétan-Laberge. Il sera également impossible d’entrer sur l’autoroute 15 Nord à partir de L’Île-des-Sœurs. Les travaux, effectués dans le cadre de la construction du Réseau express métropolitain (REM) se dérouleront entre 20 h le vendredi soir et 5 h le lundi matin.

Le détour se fait par l’autoroute 10 Ouest et un demi-tour à la sortie 2 (Pierre-Dupuy) pour revenir sur la A-10 Est et prendre la sortie 4 pour l’autoroute 15 Nord.

Le MTQ recommande d’éviter le secteur pour toute la fin de semaine.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Les entraves à la hauteur de L’Île-des-Sœurs

Route 132 Est dans le secteur du pont Samuel-De Champlain

À Brossard, la route 132 Est sera partiellement fermée en dessous du pont Samuel-De Champlain, deux des trois voies seront fermées. Cette entrave est prévue samedi de 6 h à 22 h.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS L’entrave à Brossard, en dessous du pont Samuel-De Champlain.

Autoroute 40 au pont de l’Île-aux-Tourtes

De samedi 6 h à lundi 5 h, deux voies sur trois seront fermées en direction est entre Vaudreuil-Dorion et Senneville. En direction ouest, une voie sur trois sera fermée.

Rappels de fermetures à plus long terme

L’autoroute 20 demeure fermée dans les deux directions à la hauteur du rond-point Dorval entre les sorties 56 et les entrées suivantes. L’accès au rond-point par l’autoroute 520 est également fermé. Les travaux doivent se poursuivre jusqu’au printemps 2021.

La sortie n° 4 (rue de la Montagne et rue Saint-Jacques) de la route 136 Est (A-720), située dans le tunnel Ville-Marie, est fermée jusqu’au printemps 2022.

Sur le pont Pie-IX (route 125) entre Montréal et Laval, il n’y a qu’une seule voie d’ouverte en tout temps jusqu’au 8 février.