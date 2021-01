Plusieurs fermetures de routes sont prévues durant la fin de semaine du 22 au 25 janvier dans la grande région de Montréal, notamment sur l’autoroute 20 dans les échangeurs Turcot, Saint-Pierre et Angrignon, sur la route 132 sous le pont Samuel-De Champlain et sur le pont de l’Île-aux-Tourtes.

Antoine Trussart

La Presse

Autoroute 20 entre l’échangeur Turcot et l’échangeur Saint-Pierre

La fermeture la plus importante de la fin de semaine est celle de l’autoroute 20 Ouest entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre de 22 h, vendredi soir, jusqu’à 5 h, lundi matin.

Les bretelles menant à cette portion d’autoroute seront aussi fermées. Dans l’échangeur Turcot, les bretelles affectées sont celles menant respectivement de la route 136 Ouest (A-720), de l’autoroute 15 Nord et de l’autoroute 15 Sud (Décarie) vers l’autoroute 20 Ouest.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Les entraves aux alentours de l’échangeur Turcot

Dans l’échangeur Angrignon, il ne sera pas possible d’accéder à l’autoroute 20 Ouest à partir des entrées du boulevard Pullman, du boulevard Angrignon et du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue. Le boulevard Montréal-Toronto sera aussi fermé entre le boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue et l’avenue Ouellet.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Les entraves dans le secteur des échangeurs Saint-Pierre et Angrignon

Les détours se feront en empruntant l’autoroute 40 Ouest (Métropolitaine), l’autoroute 520 Ouest et l’autoroute 13 Sud.

En direction est, seulement deux voies resteront ouvertes entre les boulevards Sainte-Anne-de-Bellevue et Angrignon. Les voies réservées centrales seront également fermées le long de l’autoroute 20 et de la route 136 (A-720) entre l’échangeur Saint-Pierre et la sortie Atwater (n° 2).

La bretelle menant de l’autoroute 15 à la route 136 (A-720) vers le centre-ville sera également fermée. Le détour se fera par la sortie suivante (chemin de la Côte-Saint-Luc) et l’autoroute 15 Sud.

Le MTQ recommande d’éviter le secteur pour toute la fin de semaine.

Route 132 dans le secteur du pont Samuel-De Champlain

À Brossard, la route 132 Ouest sera complètement fermée en dessous du pont Samuel-De Champlain, donc entre la sortie 75 (pont Samuel-De Champlain et autoroute 10) et l’entrée suivante. La sortie demeure ouverte. Le détour se fait via le boulevard Marie-Victorin en bordure de la route. En direction est, deux des trois voies seront fermées sur la même portion. Ces fermetures dureront de vendredi dès 22 h à lundi à 5 h.

Sur le pont Samuel-De Champlain, deux voies sur trois seront fermées samedi entre 6 h et 20 h en direction de Montréal et dimanche entre 6 h et 20 h en direction de la Rive-Sud.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Les entraves majeures à Brossard, en dessous du pont Samuel-De Champlain.

Autoroute 40 au pont de l’Île-aux-Tourtes

De vendredi 20 h 30 à lundi 5 h, deux voies sur trois seront fermées en direction ouest entre Senneville et Vaudreuil-Dorion

Rappels de fermetures à plus long terme

L’autoroute 20 demeure fermée dans les deux directions à la hauteur du rond-point Dorval entre les sorties 56 et les entrées suivantes. L’accès au rond-point par l’autoroute 520 est également fermé. Les travaux doivent se poursuivre jusqu’au printemps 2021.

La sortie n° 4 (rue de la Montagne et rue Saint-Jacques) de la route 136 Est (A-720), située dans le tunnel Ville-Marie, est fermée jusqu’au printemps 2022.