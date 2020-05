Métropolitaine: un chantier qui tient réveillé

Un bruyant chantier du ministère des Transports (MTQ) a tenu éveillés passé minuit, mardi soir, des centaines de résidents des quartiers Villeray et Ahuntsic, de part et d’autre de l’autoroute Métropolitaine. Et cette symphonie de pics démolisseurs et d’aspirateur géant pourrait bien se répéter tous les soirs, durant des semaines.