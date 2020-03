L’élection partielle pour le poste de conseiller municipal dans le district de Saint-Léonard-Est franchira l’étape du vote par anticipation ce dimanche, une semaine avant la tenue du scrutin.

Kathleen Lévesque

La Presse

Deux femmes et deux partis politiques s’affrontent dans cette course : Angela Gentile pour Ensemble Montréal et Arij-Abrar El Korbi pour Projet Montréal.

Mme Gentile est une femme d’affaires, à la tête d’une entreprise familiale de jardinage. Elle est impliquée dans la communauté italienne d’où elle est issue, notamment auprès du forum des femmes du Centre Leonardo Da Vinci. Sa candidature reflète parfaitement la configuration actuelle de l’arrondissement de Saint-Léonard. Dirigé par le maire Michel Bissonnet, l’arrondissement compte quatre autres élus, tous issus du parti politique Ensemble Montréal.

Quant à Mme El Korbi, elle était commissaire scolaire à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île jusqu’au mois dernier alors que la loi 40 a transformé les commissions scolaires en centres de services scolaires. Lors des élections générales à Montréal en 2017, elle avait tenté de se faire l’élire dans l’équipe de la mairesse Valérie Plante, mais sans succès.

Le siège de Saint-Léonard-Est est libre depuis le départ de Patricia R. Lattanzio qui a été élue députée fédérale sous la bannière du Parti libéral du Canada en octobre dernier. Mme Lattanzio était conseillère municipale depuis 2015 avec Ensemble Montréal.

Pour le vote par anticipation, les électeurs inscrits pourront se rendre aux urnes entre midi et 20 h . Les électeurs doivent présenter une pièce d’identité officielle. Ils peuvent également apporter leur carte de rappel reçue par la poste afin de simplifier le processus.

Éveil à la démocratie

En parallèle, les enfants d’âge scolaire pourront expérimenter l’exercice du vote à travers le programme électeurs en herbe d’Élections Québec. Ainsi, sept « petits bureaux de vote » accueilleront les jeunes Montréalais qui pourront voter de façon réaliste, derrière un isoloir. Ils pourront voter pour leur service municipal préféré (arénas, centres sportifs et piscines ; autobus, métro et train ; bibliothèques, centres de loisirs et spectacles ; parcs, modules de jeux et espaces verts. Les résultats de cet éveil à la démocratie seront dévoilés dès le lendemain.