Car2go: un vide à combler

Car2go, c’est fini. La quasi-totalité des microvoitures bleu et blanc ont disparu de nos rues au moins deux semaines avant la date prévue du 29 février, laissant en plan plus de 50 000 abonnés. Une occasion en or pour la société d’autopartage concurrente, Communauto, qui fait le plein de nouveaux abonnés.