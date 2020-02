Une trentaine de manifestants occupent une portion du chemin de fer appartenant au Canadien Pacifique qui traverse l’arrondissement de Rosemont, près du boulevard Saint-Laurent, à Montréal.

Raphael Pirro

La Presse

Les manifestants ont publié un communiqué un peu plus tôt samedi après-midi. Un feu a été allumé et on peut entendre de la musique.

Canadien Pacifique n’a toujours pas réagi à cette nouvelle action au moment d’écrire ces lignes.

Plus de détails à venir.