Montréal déneigée à près de 51% mercredi matin

(Montréal) La longue opération de chargement de la neige tombée sur les quelque 10 000 kilomètres de rues et de trottoirs de Montréal lors de la tempête qui a laissé plus de 30 centimètres de neige jeudi et vendredi derniers est maintenant complétée à moitié.