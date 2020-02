La Ville de Montréal vient de déposer une plainte à la Commission municipale du Québec relativement à un dossier de harcèlement psychologique dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG). La mairesse de l’arrondissement, Sue Montgomery, consulte présentement des avocats afin de réagir dans les prochaines heures, a appris La Presse.

Kathleen Lévesque

La Presse

C’est le Contrôleur général de Montréal Alain Bond qui, malgré un rapport faisant état de « manquements importants sur l’aspect du climat de travail », a été confronté au refus de Mme Montgomery « de remplir ses obligations légales à titre d’employeur », souligne-t-il dans un communiqué de presse. L’exigence était que Mme Montgomery congédie sa chef de cabinet, Annalisa Harris, qui est au cœur des allégations de harcèlement psychologique.

« L’inaction de Mme Montgomery » contribuerait au « maintien d’un climat de travail difficile », selon M. Bond qui, « en conséquence, […] a déposé une plainte auprès de la Commission municipale du Québec et lui a demandé d’enquêter sur ce dossier ».

Ce geste de nature administrative fait suite à l’intervention politique de la mairesse Valérie Plante qui à titre de chef de Projet Montréal, a expulsé sa collègue Montgomery du caucus du parti le 24 janvier dernier. Mme Plante soutenait alors ne pas avoir le choix compte tenu du refus de Mme Montgomery de se plier aux recommandations du Conrôleur général.

Selon le chef de l’opposition officielle, le conseiller municipal Lionel Perez qui siège à l’arrondissement CDN-NDG, la décision de faire appel à la Commission municipale ne règle en rien le problème. « C’est une crise politique interne de Projet Montréal qui perdure. Ce sont les citoyens de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce qui en font les frais. On n’est pas plus avancés parce que c’est le début d’un processus qui va prendre des mois », a commenté M. Perez.

Rapport d’enquête

Dans un rapport d’enquête sur le climat de travail au sein de l’arrondissement, Alain Bond a conclu que Mme Harris a harcelé le directeur général de l’arrondissement, Stéphane Plante. Le mois dernier, il était question de « comportements graves assimilables à du harcèlement psychologique envers deux employés de l’arrondissement » Vendredi matin, on ne retrouve plus cette nuance : on écrit avoir « conclu à du harcèlement psychologique ». Les conclusions ont été transmises à Mme Montgomery et à Mme Harris.

Malgré cela, la mairesse Montgomery aurait fait de « l’aveuglement volontaire » en n’appliquant pas ses recommandations, affirme M. Bond. Ce dernier a notamment demandé que Mme Harris ne soit plus en contact avec les fonctionnaires identifiés comme victimes de harcèlement psychologique.

En vertu du code d’éthique et de déontologie des élus, Mme Montgomery doit « favoriser le maintien d’un climat de travail harmonieux et respectueux, ainsi qu’un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement », rappelle-t-on dans le communiqué.

Jusqu’à présent, Sue Montgomery s’est portée à la défense de sa chef de cabinet et a exigé de prendre connaissance du rapport complet du Contrôleur. Par ailleurs, la Ville de Montréal a mis en demeure la mairesse de CDN-NDG de « cesser toutes déclarations publiques mettant en cause l’administration » de son arrondissement.