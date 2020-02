(Montréal) Le transporteur exo a confirmé en fin de nuit, mercredi, l’annulation de tous les départs des trains de banlieue de la ligne exo 4 pour la journée, entre Candiac et le centre-ville de Montréal.

La Presse canadienne

Tout comme ce fut le cas lundi et mardi, le service ferroviaire est annulé pour une durée indéterminée en raison de la présence de manifestants aux abords de la voie ferrée qui est la propriété du Canadien Pacifique (CP).

Cette perturbation touche les usagers de quatre gares de la Montérégie : Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine, de même que ceux des gares LaSalle et Du Canal, à Montréal. Les usagers des gares Montréal-Ouest et Vendôme peuvent se rendre à la gare Lucien-L’Allier, au centre-ville, en utilisant d’autres lignes d’exo qui passent par ces deux gares.

Une trentaine d’autobus seront déployés à partir des gares Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine afin de transporter les clients au terminus Mansfield, au centre-ville de Montréal.

La ligne exo 4 traverse le fleuve Saint-Laurent en utilisant le pont ferroviaire situé tout juste en amont du pont Honoré-Mercier.

Depuis la semaine dernière, des services de trains de passagers et de marchandises au Canada sont perturbés par des opposants autochtones au projet de gazoduc Coastal GasLink, en Colombie-Britannique.

D’ailleurs, le service de train de VIA Rail entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto est encore interrompu dans les deux directions mercredi, en raison de manifestants qui bloquent depuis quelques jours la voie ferrée à Belleville, en Ontario. Trente-quatre liaisons prévues mercredi ont déjà été annulées.