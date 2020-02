Les manifestations en appui à la communauté Wet’suwet’en de Colombie-Britannique se poursuivent aux abords de la voie ferrée du Canadien Pacifique (CP). Les opposants au projet de gazoduc Coastal Gaslink veulent ainsi attirer l’attention du public sur une situation jugée injuste.

Pour la troisième journée consécutive, les services de trains sur la ligne exo4 Candiac sont complètement interrompus pour une durée indéterminée.

Bloquer les trains permet d’attirer l’attention du public sur la façon dont le gouvernement canadien traite les communautés autochtones à travers le pays, selon les trois membres de la communauté Mohawk de Kahnawake présents mercredi matin. Ils ont préféré garder l’anonymat.

« Pour nous, c’est symbolique de manifester notre mécontentement près de rails de train qui traversent notre territoire », explique un homme de 26 ans assis près d’un feu de camp.

« Oui, ça dérange les usagers, mais ce geste pacifique leur fait réaliser qu’il se passe quelque chose que nous déplorons. Toutes les communautés autochtones subissent la destruction de leur territoire dans l’indifférence, l’histoire se répète sans cesse », poursuit calmement son ami du même âge.

Au nord de la Colombie-Britannique, la Première Nation Wet’suwet’en continue de s’opposer au projet de gazoduc Coastal GasLink, qui traverse son territoire.

« Ils défendent leur terre et l’environnement. Pour ça, ils sont arrêtés par la police. J’ai grandi en entendant ce genre d’histoire de mes parents, mes grands-parents et mes arrières-grand parents. On parle de gestes environnementaux et de réconciliation, mais la réalité est tout autre », ajoute l’un des manifestants.

La situation prend de l’ampleur un peu partout au pays, où des manifestations similaires ont lieu sur le réseau ferroviaire.

Le service de train de VIA Rail entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto demeure interrompu dans les deux directions mercredi. Des manifestants bloquent depuis quelques jours la voie ferrée à Belleville, en Ontario. Plus de trente liaisons prévues mercredi ont déjà été annulées.

L’Association québécoise du propane (AQP) s’inquiètent des impacts négatifs des interruptions sur le secteur manufacturier.

« Une répétition de la crise qui a eu lieu au Québec avant les Fêtes pointera à l’horizon si le blocage du réseau ferroviaire perdure », a déclaré M. Raymond Gouron, directeur général de l’AQP mardi soir par communiqué.

Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) demande l’intervention des autorités fédérales et provinciales pour rétablir le transport ferroviaire des marchandises et des voyageurs.

« C’est un projet de gazoduc qui est appuyé par le gouvernement de la Colombie-Britannique, je ne comprends pas pourquoi on fait payer les passagers et éventuellement les agriculteurs, s’il y a pénurie de propane », a déclaré hier le premier ministre François Legault.