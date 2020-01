En août dernier, la Ville de Montréal a estimé que de nombreuses artères commerciales présentaient des taux de vacances qui se situaient entre 10 et 15 %, malgré une conjoncture économique favorable.

(Montréal) Les consultations publiques sur la problématique des locaux vacants sur les artères commerciales à Montréal doivent débuter mardi soir.

La Presse canadienne

En tenant ces consultations, les membres de la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation de la Ville de Montréal veulent recueillir les avis de la population qui les aideront à émettre ultérieurement des recommandations.

La Commission a prévu trois séances de consultation d’ici au 15 janvier prochain, à l’Édifice Lucien-Saulnier, sur la rue Notre-Dame Est. Deux autres seront ajoutées à l’agenda des 16 et 21 janvier, si nécessaire.

Des consultations locales ont débuté lundi dans les arrondissements ; elles se poursuivent jusqu’au 29 janvier.

La date limite pour soumettre un mémoire ou une opinion par écrit à la Commission a été fixée au 20 janvier, à midi.

La Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation de la Ville de Montréal est présidée par Richard Ryan, conseiller de Ville pour l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.